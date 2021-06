Des parents de Virginie poursuivent le district scolaire du comté et affirment que le système de rapport de parti pris des élèves est inconstitutionnel ⋆ .

Les parents ont déposé une plainte fédérale contre le conseil scolaire du comté de Loudoun pour un système de rapport de parti pris, qui, selon eux, viole le droit du premier amendement à la liberté d’expression.

Le conseil scolaire a approuvé un système qui permet aux élèves de signaler les incidents de partialité, sur lesquels le système scolaire enquêtera si l’élève qui dépose le rapport le demande. Un incident de préjugé peut inclure le harcèlement, l’utilisation d’insultes à caractère raciste, un échange verbal, l’exclusion d’une activité ou un préjugé contre l’identité de genre, l’orientation sexuelle, les pratiques religieuses ou les capacités d’une personne.

Un incident sera considéré comme un parti pris s’il s’agit d’un acte de discrimination, de harcèlement ou d’intimidation motivé par des préjugés ou des préjugés dirigés contre une personne ou un groupe. Le système de signalement des préjugés ne limite pas explicitement le signalement des préjugés aux activités à l’école et les plaignants craignent que cela n’affecte d’autres interactions en personne, les publications sur les réseaux sociaux ou les messages texte.

À l’heure actuelle, on ne sait pas dans quelle mesure le système scolaire définira une action de parti pris ou de discrimination, mais les plaignants ont affirmé que d’autres écoles ont invoqué des systèmes similaires pour étiqueter les vêtements qui soutiennent l’ancien président Donald Trump ou les célébrations du deuxième amendement comme des exemples de parti pris. . Dans le procès, ils craignent que le système de signalement des préjugés ne soit utilisé pour poursuivre les étudiants pour des positions politiques ou sociales qui ne correspondent pas à la notion de justice sociale de l’école.

« Non seulement les chefs d’établissement de Loudoun disent aux élèves ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas dire, mais ils imposent des opinions politiques controversées aux élèves et punissent ceux qui ne sont pas d’accord », Daniel Suhr, avocat principal au Liberty Justice Center, qui est représentant les parents, a déclaré dans un communiqué. « Les politiques du comté de Loudoun sont extrêmes et divisent. Chaque élève a le droit d’exprimer ses opinions et de s’engager dans une conversation respectueuse et solide sur des problèmes réels sans crainte de représailles.

Le procès cite également des préoccupations concernant l’établissement par l’école d’un ambassadeur de l’équité étudiante. Dans des déclarations antérieures, le système scolaire a déclaré que le poste ne serait ouvert qu’aux étudiants de couleur et interdirait aux étudiants blancs d’occuper le poste. Après des accusations de discrimination raciale contre les élèves blancs, le conseil scolaire a supprimé cette exigence et autorisera les élèves blancs à postuler, mais l’accent mis sur le poste est de faire entendre la voix des élèves de couleur.

Les plaignants ont fait valoir que cette position viole toujours la clause de protection égale du 14e amendement. Selon le précédent juridique cité dans le procès, une politique formellement neutre peut toujours être considérée comme discriminatoire si le contexte historique et sa mise en œuvre montrent qu’elle a été adoptée dans le but d’être discriminatoire sur le plan racial.

“Nos enfants ont le droit de développer leurs propres opinions, sans endoctrinement ni intimidation sanctionnée par l’école”, a déclaré Scott Mineo, parent d’un lycéen du comté de Loudoun et fondateur de Parents Against Critical Theory, dans un communiqué. « Au lieu d’ouvrir l’esprit des jeunes, les chefs d’établissement du comté de Loudoun les contrôlent. Ce n’est pas de l’éducation ; c’est de la coercition.

Selon le procès, un responsable de l’équité a décrit le rôle de l’ambassadeur de l’équité en identifiant les micro-agressions dans le système scolaire. Il cite également un diaporama dans lequel les micro-agressions sont considérées comme des interactions subtiles intentionnelles ou non intentionnelles de tous les jours qui montrent des préjugés, comme nier le privilège blanc ou affirmer qu’ils ne voient pas la couleur ou la race.

Le système scolaire public du comté de Loudoun a refusé de commenter car il ne commente pas les litiges en cours.