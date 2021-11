Des parents dévastés de l’Arkansas cherchent toujours des réponses après un incident d’agression sexuelle dans une équipe de basket-ball

Les parents de Huntsville, dans l’Arkansas, les collégiens et les lycéens attendent toujours désespérément des réponses des mois après que des membres plus jeunes d’une équipe de basket-ball de garçons aient allégué l’hiver dernier que des garçons plus âgés les avaient agressés sexuellement dans les vestiaires.

« Je connais ces garçons », a déclaré la mère d’une victime à Fox News Digital sous couvert d’anonymat pour protéger son fils de tout harcèlement supplémentaire. « Ils font des cauchemars. »

La mère a décrit d’horribles allégations d’abus, qui ont fait surface pour la première fois l’hiver dernier, mais ont commencé à attirer l’attention des médias en juin, affirmant que les abus avaient fait « vomir » certains garçons après qu’ils se soient produits.

Rebecca Nelle, mère d’un autre mineur qui a subi des abus, a poursuivi le district scolaire en septembre pour avoir prétendument forcé son fils, identifié comme BN dans la plainte, et « au moins » 16 autres enfants qui ont été harcelés ou agressés sexuellement à continuer d’aller en classe. « sans aucune punition pour leurs agresseurs, ce qui fait que ceux qui ont été agressés sexuellement craignent des représailles et des représailles », indique la plainte.

École intermédiaire de Huntsville (Google Maps)

BN, après avoir rejoint l’équipe, « a appris que les membres de la neuvième année de l’équipe de basket-ball des garçons se livreraient à des agressions sexuelles forcées contre plusieurs garçons du collège en faisant en sorte qu’un ou plusieurs élèves retiennent un membre de la huitième année pendant qu’un ou plusieurs Les joueurs de basket-ball à l’école s’engageraient dans ce qu’on appelle le « baptême » et « le trempage des haricots… »

« » Baptême « … se réfère au fait de placer ses organes génitaux sur le visage ou dans la bouche d’un autre élève. Le ‘trempage dans les haricots’… se réfère au fait de placer le rectum et l’anus d’un élève sur le visage et en particulier le nez d’un autre élève », indique le procès.

LES ALLÉGATIONS D’ASSAUT SEXUEL DE L’ÉQUIPE DE BASKET-BALL DE L’ARKANSAS GARÇONS ENGRAIENT LES PARENTS EXIGEANT UNE ACTION

La mère qui a parlé sous couvert d’anonymat pense que les membres du conseil scolaire de Huntsville tentent de faire taire les parents et les avocats en refusant certaines demandes de la Freedom of Information Act.

« Ma principale chose est que je ne veux pas que cela arrive à quelqu’un d’autre », a-t-elle déclaré. « Et s’ils obtiennent ce qu’ils veulent, cela ne sera jamais connu et continuera simplement. … Cela doit être arrêté. »

L’école a interrogé 53 garçons au total sur les agressions entre février et mars, et sept ont déclaré qu’ils avaient subi un « baptême », selon les documents scolaires obtenus par Fox News et comme l’a rapporté pour la première fois le journal local The Madison County Record. Mais les parents pensent que le nombre de victimes et d’agresseurs peut être beaucoup plus élevé.

LOUDOUN DOCS MONTRE LA FRUSTRATION DU SHÉRIF AU CONSEIL SCOLAIRE, LE TRAITEMENT DES RÉSIDENTS

Deux membres de l’équipe ont admis avoir agressé leurs coéquipiers, et le conseil scolaire a réduit leur peine d’expulsion initiale d’un an à un semestre à la suite d’une audience du 3 mai qui était « truffée d’irrégularités », selon The Record, parce que la surintendante Aundra Kimball n’a pas réussi à informer la presse de l’audience et ne l’a pas enregistrée.

Dans les messages obtenus par The Record, Kimball a envoyé un SMS le 3 mai au président du conseil scolaire, Danny Thomas, suggérant que le problème « passerait ».

« Cela passera, comme un calcul rénal, mais cela passera », a-t-elle écrit.

Des rangées de casiers bleus (iStock)

Huntsville est une ville relativement petite, avec une population totale d’environ 2 500 personnes, où la plupart des familles connaissent les autres par leur nom. Cela a créé une certaine tension autour de l’affaire et des étudiants impliqués, a déclaré la mère anonyme.

Joey McCutchen, l’avocat représentant Nelle et d’autres parents, allègue maintenant que le district a violé les lois du titre IX et de la FOIA après que le défendeur a déposé une requête pour « laisser certains documents sous scellés » car ils contiennent les noms de mineurs qui sont tous deux des survivants présumés. et les auteurs d’agressions.

La motion du district pour laisser les documents scellés indique que « la triste réalité est que la seule façon de protéger tous ces enfants des conséquences des décisions prises par les adultes est de sceller ces procédures dans leur intégralité ».

DES DOUZAINES D’ÉTUDIANTS DU COMTÉ DE LOUDON MET EN SCÈNE UNE RANDONNÉE SUR UNE Agression SEXUELLE PAR UN GARÇON DANS LA SALLE DE BAIN DES FILLES

« Aucun témoignage en direct et aucun enregistrement de cette affaire – qu’il s’agisse d’un acte de procédure, d’une motion, d’un mémoire, d’une ordonnance du tribunal ou autre, ne devrait être ouvert au public sans ordonnance préalable de cette Cour », poursuit la requête du district.

Kimball a référé Fox News au procureur du district, qui n’a pas immédiatement répondu à une enquête. Thomas, le président du conseil scolaire, n’a pas non plus répondu immédiatement à une enquête.

La propriétaire de Record et éditrice Ellen Kreth, qui suit les allégations depuis qu’elles sont devenues publiques, a récemment déposé une requête en intervention afin que le journal « puisse participer à ces procédures et répondre à la requête du district scolaire de Huntsville visant à limiter la publicité avant le procès ».

Kreth a déclaré dans un affidavit déposé le 27 octobre que le coordinateur du titre IX du district scolaire lui avait donné les noms de trois étudiants impliqués dans les enquêtes. Kreth a pris la décision éditoriale de ne divulguer aucun nom publiquement. Kreth a également obtenu des textes envoyés entre les administrateurs de l’école et les membres du conseil d’administration via des demandes FOIA, bien que les parents allèguent qu’on leur a refusé les mêmes demandes, selon les plaintes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’entraîneur de basket-ball des garçons de la Huntsville Junior High School, Kaleb Houston, a démissionné en août, selon la plainte de septembre. Le procès de Nelle allègue que Houston n’a pas signalé les incidents d’agression sexuelle à la ligne d’assistance téléphonique pour les enfants victimes de l’Arkansas et que le district scolaire était « délibérément indifférent à l’agression sexuelle qui se produisait ». Houston a nié être au courant des allégations, selon The Record.

Certains parents ont allégué que l’agression sexuelle avait duré plusieurs années. Le conseil scolaire de Huntsville avait précédemment déclaré à Fox News Digital en juin qu’une enquête du titre IX sur le problème était en cours, mais « le district n’est pas en mesure de commenter la discipline des élèves ».