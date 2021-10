Des parents disent que l’école porte un masque sur leur enfant ayant des besoins spéciaux avec une corde

Sofia Steele, une élève de 7 ans ayant des besoins spéciaux atteinte du syndrome de Down qui fréquente les écoles publiques Brevard (BPS) en Floride, est récemment rentrée de l’école à bout de souffle et avec un masque attaché à la tête et au cou avec une corde en nylon. Son masque était saturé de sa propre salive.

« Il y a une place spéciale en enfer pour les trois membres du conseil scolaire du comté de Brevard qui ont fait ça à Sofia Steele… Il y aura un enfer à payer », a déclaré vendredi le représentant de l’État de Floride, Randy Fine.

Le père de Sofia, le Dr Jeffrey Steele, a déclaré qu’il ne savait pas qu’elle était forcée de porter un masque à l’école en premier lieu. Sofia est une élève à besoins spéciaux non verbaux. Elle a une langue surdimensionnée et des problèmes sensoriels. Son père pensait que Sofia était exemptée du mandat de masque de BPS.

Jusqu’au jour où il a découvert qu’elle ne l’était pas, quand Sofia est rentrée de l’école en s’étouffant avec son masque. Apparemment, c’était le premier jour où les responsables de l’école ont oublié d’enlever son masque avant de la renvoyer chez elle. Furieux, le père de Sofia a appelé l’école et a découvert que ni lui ni Sofia n’avaient le choix sur le masquage.

Apparemment, les responsables de l’école intimidaient Sofia pour qu’elle porte le masque pendant six semaines, soutenus par le mandat illégal de masque de BPS, qui a été poussé par Jennifer Jenkins, membre du conseil scolaire paratonnerre, une démocrate. Les responsables de l’école ont dû attacher le masque au visage de Sofia avec une corde après qu’elle ait rejeté leurs efforts pour fixer le masque via les boucles d’oreille. La famille de Sofia intente une action en justice.

Le membre du conseil ne répondra pas au parent

Steele a déclaré à propos du danger dans lequel l’école plaçait sa fille : « Médicalement, elle pouvait aspirer. Elle pourrait s’asphyxier et toutes sortes de problèmes médicaux pourraient survenir à cause de sa respiration et de sa langue élargie, cela pourrait provoquer des convulsions.

Steele dit qu’il a également appelé Jenkins, qui n’a pas répondu à son appel. Jenkins prétend qu’elle n’a jamais reçu son message.

C’était au même moment où Jenkins était occupée à faire le tour des médias nationaux comme MSNBC, se présentant comme une victime. Elle a allégué qu’elle avait été «terrorisée» par les parents d’élèves du BPS, qui n’étaient pas d’accord avec elle sur des questions telles que le mandat du masque.

Certes, il n’y a pas de place pour « terroriser » ou bafouer les droits de qui que ce soit, y compris ceux de Jenkins. Espérons que la vérité éclatera concernant ses allégations et que la justice prévaudra.

L’histoire de Sofia a été révélée la semaine dernière lorsque Steele s’est tenu aux côtés du gouverneur de Floride Ron DeSantis, Fine et d’autres responsables de la Floride lors d’une conférence de presse de Brevard concernant Sofia et d’autres problèmes liés à l’école, y compris la façon dont la Floride se bat contre le ciblage des parents par l’administration Biden. avec toute la force du gouvernement fédéral en tant que « terroristes nationaux ».

Brevard défie l’ordre DeSantis, puis fait marche arrière

Comme l’indiquent une multitude d’études scientifiques évaluées par des pairs, les masques sont au mieux inefficaces pour l’atténuation de Covid. Pourtant, les démocrates ne se soucient clairement pas des dangers des masques ou de ce que la science dit sur l’efficacité des masques. Comme vous pouvez le voir dans l’une des récentes cascades politiques de Jenkins, dans laquelle elle brûle une demi-douzaine de masques en 36 secondes, les démocrates ne se soucient pas non plus de l’impact grave des masques jetés sur l’environnement, y compris les milliards de masques jetés empoisonnant le océans du monde.

Quant à l’illégalité du mandat de masque de BPS, le conseil d’administration, dirigé par Jenkins, a voté en août pour prolonger un mandat de masque. Cela a défié la « Déclaration des droits des parents », approuvée par DeSantis, qui protège le droit des parents de choisir ce qui est le mieux pour leurs enfants, y compris le choix de masquer ou non. Jenkins, ainsi que ses collègues membres du conseil d’administration Misty Belford et Cheryl McDougall, ont voté contre les retraits des masques dans BPS. Ainsi, BPS a été sanctionné par le Florida Department of Education.

Pourtant, deux jours après la conférence de presse de DeSantis, BPS a fait volte-face, annonçant qu’il autoriserait les retraits de masques « en vigueur immédiatement ». BPS a cité la récente baisse de Brevard dans les cas de Covid. Jenkins a immédiatement affirmé que « l’atténuation a porté ses fruits », attribuant la baisse des cas au mandat des masques, même si les données indiquent fortement que les masques n’ont eu aucun effet sur les cas en Floride.

Quant à Sofia, Fine a révélé ce week-end que « des enquêtes criminelles sont en cours » et il travaille sur une législation pour mettre « les membres du conseil scolaire du comté de Brevard qui ont fait cela à Sofia en prison pendant très longtemps ».

Jason Peirce est titulaire d’un BA en littérature de Florida State, d’un MPS en développement économique de Penn State et a fréquenté le Santa Barbara College of Law. Il réside maintenant avec sa belle famille dans le Sunshine State de Floride, qui porte bien son nom.