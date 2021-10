Des parents et des enseignants californiens prévoient un débrayage dans tout l’État pour protester contre le mandat de vaccination dans les écoles

Les parents et les enseignants californiens qui s’opposent aux mandats de vaccination dans les écoles prévoient un débrayage dans tout l’État lundi, selon les rapports.

La nouvelle de la manifestation prévue s’est répandue sur les réseaux sociaux, les organisateurs suggérant que les parents retirent leurs enfants de l’école et que les enseignants et le personnel qui soutiennent la manifestation restent à la maison.

La Californie est devenue le premier État à obliger les vaccinations ou les tests de dépistage du coronavirus pour les enfants éligibles à suivre des cours en personne dans les écoles publiques et privées après que le gouverneur Gavin Newsom a signé l’exigence le 1er octobre. Les étudiants qui ne se conforment pas seront tenus de faire un examen indépendant étudier. Il existe des exemptions de croyances médicales et personnelles.

Les enseignants et le personnel sont également tenus de se faire vacciner ou de se soumettre à des tests.

Le mandat touche actuellement les élèves de la 7e à la 12e année. Les personnes de 12 ans et plus sont admissibles au vaccin.

LE MANDAT SUR LE VACCIN D’UN TRAVAILLEUR DE PRISON DE CALIFORNIE MIS EN ATTENTE PAR LE JUGE

« Les parents et les citoyens concernés de toute la Californie prennent des mesures contre le mandat forcé du vaccin COVID-19 pour nos enfants dans les écoles publiques. Nous exigeons le choix des parents sur l’autonomie corporelle de nos enfants », a déclaré un dépliant Twitter, selon le Patch.

Une femme porte une épinglette anti-vaccin pendant que les gens et les enseignants prient alors qu’ils protestent contre les mandats de vaccination contre le COVID-19 devant la Cour fédérale de Manhattan le mardi 12 octobre 2021, à New York. (Presse associée)

Oak Run Elementary dans le comté de Shasta prévoit d’annuler les cours lundi en raison de la manifestation, a rapporté KRCR-TVCR à Redding, en Californie.

« Les parents, les éducateurs et les étudiants à travers les États-Unis s’engageront dans des activités pacifiques de non-conformité pour rappeler aux représentants du gouvernement que les individus devraient avoir le dernier mot en ce qui concerne leur santé », aurait déclaré une lettre de l’école aux familles.

Vendredi, des habitants opposés au mandat ont organisé un rassemblement à Redding, brandissant des pancartes avec des slogans tels que « Mon corps, mon choix », « Enseigner la liberté », « Arrêtez le mandat » et « Soutenez le choix des parents ».

Des manifestants anti-vaccin organisent une manifestation devant le bureau du district scolaire unifié de San Diego à San Diego, Californie, le 28 septembre 2021. (.)

Le mandat est entré en vigueur vendredi.

« Je suis juste ici à me battre pour la liberté. Je veux voir la liberté pour les travailleurs de la santé. Je veux voir la liberté pour les éducateurs », a déclaré vendredi Amy Keurentjes, médecin et mère de cinq enfants, au journal Record Searchlight à Redding.

La manifestante Katie Gorman a déclaré au journal que le débrayage prévu n’était que le début. « Nous pouvons aller plus loin et nous pouvons prendre nos droits et nos responsabilités pour éduquer nos propres enfants à la fin et nous pouvons y arriver en tant que communauté. »

Aucune estimation de la taille du débrayage à l’échelle de l’État n’a été signalée, mais la nouvelle s’était propagée à travers l’État du nord au sud de la Californie.