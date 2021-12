Des parents indignés après qu’un éducateur se soit moqué des « bigots », des « évangéliques » dans un poème à la Dr. Seuss lors d’une réunion du conseil scolaire

Des parents de la région d’Austin, au Texas, ont exprimé leur indignation après qu’un éducateur a lu un poème de style Dr. Seuss se moquant des « évangéliques » et des parents qui ont exprimé leurs inquiétudes au sujet des livres qu’ils qualifient de pornographiques.

Krista Tyler, ancienne spécialiste des technologies pédagogiques à la Grisham Middle School du Round Rock Independent School District (ISD), a lu le poème lors de la réunion du conseil scolaire de Leander ISD le 16 décembre.

« Tout le monde à Leander aimait beaucoup lire/ mais certains évangéliques dans Leader ne l’aimaient pas », commence Tyler. « Ces idiots ont détesté la lecture, toute la saison de lecture./ S’il vous plaît, ne demandez pas pourquoi, personne ne connaît vraiment la raison./ Cela pourrait peut-être être la pensée critique qui fait peur./ Il se peut que leurs têtes ne soient pas bien foutues. / Mais quelle que soit la raison, leur cerveau ou leur peur, / ils ne peuvent pas suivre la politique en noir et blanc. »

« Ces fanatiques ne choisissent pas pour nous, c’est clair », poursuit le poème de Tyler. « Alors comment, je me demande, sommes-nous même arrivés ici./ Ils grognent à nos réunions, tous haletants et bourdonnants,/ » Nous devons empêcher cet endoctrinement de venir ! « / Ils sont venus pour les livres et les liens et quoi pour ?/ Leurs enfants ne fréquentent même plus les écoles de Léandre./ Rapporter nos livres, maintenir le décorum, bon sang./ Ne serait-il pas agréable d’avoir une réunion en paix ? »

Les parents de Round Rock ISD et Leander ISD ont exprimé leur indignation face au poème de Tyler.

« Je suis dégoûté et découragé qu’il y ait des enseignants dans notre district scolaire qui pensent qu’il est acceptable de se moquer des parents pour leurs croyances religieuses et d’exiger que les enfants n’aient pas accès aux livres de la bibliothèque ou de la salle de classe contenant des illustrations pornographiques et des descriptions graphiques. d’actes sexuels », a déclaré à Fox News Dustin Clark, père de quatre enfants dans les écoles publiques de Round Rock qui a été arrêté pour avoir pris la parole lors d’une réunion du conseil scolaire.

Clark a mentionné deux des livres en question : « Lawn Boy », de Jonathan Evison, qui comprend de longues sections d’un garçon se remémorant des expériences explicites qu’il a eues à l’âge de 10 ans ; et « Gender Queer: A Memoir », de Maia Kobabe, qui comprend des photos d’actes sexuels entre un garçon et un homme. Des parents inquiets ont parlé de ces livres et d’autres dans Leader et Round Rock, ainsi que dans d’autres districts scolaires, tels que le comté de Fairfax, en Virginie.

Fox n’a initialement pas pu joindre Tyler pour commenter. Mais elle a ensuite contacté Fox et a demandé que cette déclaration soit ajoutée à l’histoire :

« Krista Tyler n’était une employée d’aucun district scolaire au moment de cette déclaration et est une collègue parente de Leander ISD. À aucun moment elle n’a représenté un district scolaire. Ce n’était pas une attaque contre le christianisme et n’avait rien à voir avec Round Rock ISD. Krista Tyler a demandé que les parents obstructionnistes de Leander ISD utilisent les politiques en place s’ils souhaitent tenir le conseil scolaire responsable. C’est une demande raisonnable et c’est son premier droit d’amendement en tant que contribuable dans son propre district. «

Leander ISD a sorti 11 livres à contenu sexuel plus tôt ce mois-ci.

« Les opinions de l’enseignant qui a récemment pris la parole lors de la réunion du conseil d’administration illustrent la déconnexion totale de certains enseignants avec leurs communautés », a déclaré à Fox News Orlando Salinas, père d’un enfant à Round Rock ISD et d’autres enfants trop jeunes pour les écoles publiques. Il a déclaré que les enseignants « ont l’impression que les parents viennent à ces réunions dans un esprit de division politique, alors que ce n’est pas le cas.

« Des parents comme moi participent de plus en plus aux réunions du conseil scolaire parce que nous voyons de première main les effets néfastes que le » réveil-isme « a eu sur nos écoles et nos enfants », a poursuivi Salinas. « À Round Rock, 8% des étudiants afro-américains et 11% des étudiants hispaniques effectuent des mathématiques au niveau scolaire, selon les données de performance STARR 2021. Nous, les parents, assistons à ces réunions pour contester le statu quo parce que le statu quo ne fonctionne pas pour nos étudiants.

« Les surintendants, les membres du conseil scolaire et les éducateurs passent un temps démesuré à enseigner aux enfants quelles salles de bain utiliser et quand il est approprié d’abaisser leurs masques faciaux, et pas assez de temps à enseigner à nos enfants la lecture, l’écriture et l’arithmétique », le père mentionné.

Kieu Trang, mère de quatre enfants à Round Rock ISD dans les trois niveaux scolaires, a déclaré que Krista Tyler « ne devrait pas enseigner ».

« Elle essaie de regrouper tous les parents qui s’opposent aux livres pornographiques dans la catégorie » évangéliques-bigots-sans cervelle » qui déteste la lecture, mais le fait est que nous sommes un groupe de parents très divers et très préoccupés qui ne veulent pas de pornographie livres dans nos écoles », a déclaré Trang. « Le fait que cette déclaration vienne d’un enseignant qui pourrait enseigner à mes enfants à Round Rock ISD est très préoccupant. »

« J’ai peut-être des points de vue opposés, mais je n’appelle personne du camp adverse » bigots « ou sans cervelle », a ajouté Trang. « C’est répréhensible et méprisable. Elle ne devrait pas enseigner. »

Andy Hogue, père de deux étudiants à Leander ISD, a déclaré à Fox News que le State Board of Education approuvait le programme d’études, mais « de temps en temps, nous nous retrouvons enfermés dans ces batailles pour empêcher certains intérêts libéraux de contourner nos élus. temps, nous voulons une meilleure représentation sur nos listes de lecture de district – et c’est une honte que nous ayons même à débattre de cela.Mais nous sommes reconnaissants que 11 des livres répréhensibles ont été supprimés.

« Il ne s’agit pas d' »interdire les livres » mais de représenter la communauté », a ajouté Hogue. « Et tant que nous payons des impôts au LISD, nous, le peuple, méritons d’être entendus. »

« Qu’une enseignante – qui, soit dit en passant, a la capacité de prescrire des événements de« club de lecture »et des activités de lecture de vacances – a un tel mépris pour les personnes mêmes qui paient son salaire est ahurissant », a déclaré Hogue. « Mais cela brosse un tableau de l’ignorance globale contre laquelle nous nous trouvons. »

Les porte-parole de Round Rock ISD et de Leander ISD ont déclaré que le personnel du district était absent pour les vacances et ne pouvait pas commenter le fond de l’histoire.

