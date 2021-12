Des parents indignés après qu’un instructeur de l’école DC ait fait passer des élèves de 3e année à l’acte du génocide de l’Holocauste : rapport

Un élève juif de troisième année a été contraint de jouer le rôle d’Adolf Hitler lorsqu’un instructeur d’une école de Washington, DC, a fait reconstituer des scènes de l’Holocauste à des enfants dans la bibliothèque de l’école, selon des articles de presse.

Mais l’instructeur prétend que l’histoire a été déformée.

Vendredi, un e-mail du directeur de l’école primaire de Watkins, M. Scott Berkowitz, aux parents des élèves de troisième année de l’école a décrit ce qui s’est passé, selon le Washington Post. L’instructeur a été mis en congé, a rapporté le Post.

L’e-mail indiquait que la leçon du vendredi incluait « des étudiants invités à représenter des participants de l’Holocauste comme Adolf Hitler, à creuser des fossés pour servir de fosses communes et à simuler des fusillades ». Il a également été allégué que le membre du personnel qui dirigeait la leçon avait également fait des déclarations antisémites », selon WTTG-TV.

Le Post a déclaré qu’un parent dont l’enfant était impliqué a déclaré que l’enfant forcé de jouer à Hitler était juif et qu’on lui avait dit de faire semblant de se suicider. Hitler s’est suicidé dans un bunker à Berlin en 1945.

On a dit à un enfant de faire semblant d’être dans un train pour un camp de concentration et de faire semblant d’être tué dans une chambre à gaz, a déclaré un parent au Post.

L'instructeur de l'école primaire Watkins aurait attribué des rôles spécifiques aux élèves pendant qu'ils étaient en classe de bibliothèque, faisant d'un élève Adolf Hitler et ordonnant aux élèves de creuser des fosses communes et de simuler des victimes par balle

Cet enfant a également dû faire semblant de tirer sur ses pairs, a déclaré le parent.

Les parents ont été tenus anonymes par la poste.

Un parent a expliqué aux élèves pourquoi les Allemands ont fait ce qu’ils ont fait, et le membre du personnel leur a dit que c’était « parce que les Juifs ont gâché Noël », a rapporté le Post.

Le membre du personnel a dit aux élèves de ne pas parler de ce qu’elle leur avait fait faire, mais ils l’ont quand même dit à un enseignant, a rapporté le Post.

« Je veux reconnaître la gravité de cette mauvaise décision pédagogique, car les étudiants ne devraient jamais être invités à jouer ou à dépeindre une atrocité, en particulier un génocide, une guerre ou un meurtre », a écrit Berkowitz dans l’e-mail, selon le Post.

Lorsque WTTG s’est entretenu avec un parent dont le nom n’a pas été divulgué, la femme a déclaré que les enfants avaient été blessés par la leçon.

« Mon mari est allé chercher notre enfant après l’école et il y avait beaucoup de sanglots, de pleurs et de détresse », a déclaré la mère à la station.

Les enfants impliqués « sont traumatisés. Un parent a déclaré que son enfant craignait que l’enseignant en question ne se cache chez lui. Les enfants font des cauchemars et vivent généralement des moments très difficiles », a-t-elle déclaré.

L’enfant forcé de jouer Hitler « ne va pas bien du tout », a-t-elle déclaré.

Le district scolaire a fait une déclaration en réponse dimanche, selon WTTG :

« DC Public Schools s’engage à créer un environnement accueillant pour tous les élèves. La semaine dernière, nous avons reçu un rapport d’une classe d’étudiants recevant une leçon qui comprenait la description de différentes perspectives de l’Holocauste. Les étudiants ne devraient jamais être chargés de mettre en scène une atrocité, en particulier un génocide et une guerre. De plus, il y a eu des allégations selon lesquelles un membre du personnel aurait utilisé des discours haineux pendant la leçon, ce qui est inacceptable et n’est toléré dans aucune de nos écoles. Ce n’était pas un plan de cours approuvé, et nous nous excusons sincèrement auprès de nos élèves et familles qui ont été victimes de cet incident. Nous avons lancé une enquête et les étudiants sont soutenus par notre équipe complète de résolution alternative et d’équité du DCPS.

WTTG a déclaré avoir parlé à l’instructeur, qu’il a identifié comme le « bibliothécaire » de l’école, mais a caché le nom en attendant une enquête.

« Je pense que quelqu’un cite mal ce qui s’est passé dans la bibliothèque ce jour-là », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’aucune reconstitution de l’Holocauste et aucun discours de haine n’avaient eu lieu.

Cependant, la station a déclaré que l’instructeur a refusé de répondre « lorsqu’on lui a demandé à plusieurs reprises s’il y avait eu une discussion sur l’Holocauste ».

La lettre aux parents a été une surprise, a-t-elle déclaré à la station.

« Je vais attendre l’enquête. J’ai été choquée de le voir moi-même », a-t-elle déclaré, selon WTTG.

