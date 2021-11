Des partenaires perturbés avec Dead Sled Coffee pour « Get Up : Dark Java Blend »

Vous voulez vous lever tous les matins avec PERTURBÉ? Eh bien, maintenant vous pouvez! Les Grammy-le groupe de rock nominé s’est associé à l’équipe de Café de traîneau mort pour apporter à leurs fans le « Lève-toi : Mélange Java sombre ». Le café provient de l’île indonésienne de Java, située entre Sumatra et Bali. Fans de PERTURBÉ ceux qui aiment un corps lourd, un arôme de noisette et une acidité vive dans leur café adoreront cette infusion. « Se lever » est disponible en options de grains moulus ou entiers et est en vente maintenant pour 22 $ via le site Web du détaillant. Les fans internationaux n’ont pas à s’inquiéter, Traîneau mort expédie dans le monde entier !

« Lève-toi : Mélange Java sombre » célèbre le premier album quadruple platine du groupe « La maladie » — le LP qui est un favori de Mike Thorwart, copropriétaire de Café de traîneau mort. Il dit: « Stationné en Corée à l’époque, l’album a eu un impact énorme sur ma vie et sur ceux qui m’entouraient. C’était quelque chose que nous n’avions jamais entendu auparavant. » Il poursuit : « PERTURBÉ ont changé le jeu et continuent de repousser les limites tout en restant fidèles à leur son. Il me fait plaisir d’accueillir PERTURBÉ à la Traîneau mort famille et aider à lancer leur « Lève-toi : Mélange Java sombre » au monde. »

PERTURBÉ‘s Mike Wengren a ajouté : « Travailler avec Traîneau mort a été une excellente occasion pour moi de partager une autre de mes passions dans le café. C’était amusant de goûter à de nombreuses saveurs. Je suis fier d’apposer notre empreinte sur un café qui représente ma palette personnelle et incarne la PERTURBÉ attitude. »

Musique d’onde primaireVP des partenariats de marque Lisa Fruggiero travaillé avec Mike et son équipe sur ce projet passionnant, ajoutant : « Nous sommes ravis de réunir PERTURBÉ et Café de traîneau mort pour créer la nouvelle ligne de café, ‘Se lever’. Ce partenariat relie la musique et le café comme jamais auparavant. Méfiez-vous des saveurs plus percutantes à venir en 2022. »

Café de traîneau mort est un café de qualité distingué pour l’exceptionnel et le non conventionnel. La société est fière de n’utiliser que des grains de café de la plus haute qualité tout en s’associant à des icônes musicales et d’horreur.

Café de traîneau mort a lancé des cafés officiels avec des icônes musicales telles que EMBRASSER, COLLINE DE CYPRÈS et Rob Zombie, ainsi que des icônes d’horreur telles que Robert Englund (Freddy Krueger), Kane Hodder (Jason voorhees), Elvire et plus.

Pour plus d’informations, visitez deadsledcoffee.com.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).