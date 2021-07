Des parties brûlées des forêts du Pacifique débarquent sur l’Atlantique. C’est le changement climatique. 10z viral

— de Daily Kos

Le plus grand incendie de forêt du pays, l’incendie de Bootleg dans le sud de l’Oregon, a fusionné avec le plus petit feu de bûches et, vendredi, il avait brûlé plus de 400 000 acres. C’est l’un des 83 incendies qui brûlent dans le pays, qui ont brûlé plus de 1,3 million d’acres. Tous ces hectares brûlés flottent dans un énorme nuage couvrant une grande partie du pays, s’étendant d’un océan à l’autre.

“Nous sommes à la mi-juillet et déjà près de 450 000 acres ont brûlé à travers l’État”, a déclaré mardi le gouverneur de l’Oregon, Kate Brown, lors d’une conférence de presse. Depuis lors, la superficie en feu dans l’Oregon est passée à 522 680 acres. “Cela s’annonce comme une autre saison difficile des incendies de forêt et, malheureusement, nous réagissons aux nouveaux incendies alors que nous nous remettons encore de la saison dévastatrice des incendies de forêt de l’année dernière”, a déclaré Brown. “La quantité de ressources que nous avons déployées, combien de fois nous avons déployé, au cours d’une période de trois semaines, nous avons déployé à six conflagrations”, a-t-elle déclaré. « C’est la mobilisation la plus ancienne et la plus importante à ce jour. »

#NationalFireNews Treize (13) nouveaux grands incendies ont été signalés hier, portant le total national actuel à 83. Près de 22 000 pompiers forestiers et personnel de soutien sont affectés à des incidents aux États-Unis #FireYear2021 #DixieFire photos @USFSPlumas @CAL_FIRE (InciWeb) photo. twitter.com/y42C84D9bR – Centre national d’incendie interagences (@NIFC_Fire) 23 juillet 2021

Le changement climatique “se joue sous nos yeux”, a-t-elle poursuivi. Il ne s’agit pas seulement de jouer dans le feu. Cela se joue en période de sécheresse. La petite ville d’Oakley, dans l’Utah, a fait l’actualité nationale cette semaine lorsqu’elle a imposé un moratoire sur la construction, mettant fin à un boom de la croissance car elle n’a pas assez d’eau pour faire vivre plus de personnes. « Pourquoi construisons-nous des maisons si nous n’avons pas assez d’eau ? » a déclaré Wade Woolstenhulme, le maire. « La bonne chose à faire pour protéger les personnes qui sont déjà ici est de restreindre l’entrée des personnes. »

Dans l’Idaho, un printemps sec et une vague de chaleur prolongée pendant la majeure partie de juin et juillet ont asséché ce qui aurait autrement été un manteau neigeux adéquat, sinon abondant, qui aurait vu les agriculteurs et les résidents de l’État toute l’année. “Ce que nous voyons n’est pas du tout courant”, a déclaré David Hoekema, hydrologue au Département des ressources en eau de l’Idaho. « C’est une sécheresse dont personne n’a jamais été témoin auparavant. L’État a reçu en moyenne un peu moins de 4,4 pouces de précipitations cette année, la deuxième pire année d’eau à ce jour dans l’histoire de l’État et moins de la moitié de ce qui était normal. Il y a 23 incendies qui brûlent actuellement dans l’Idaho, sur 183 868 acres.

Aucune partie de l’Ouest ne connaît ce que l’on appelait autrefois une année hydrologique «normale», la sécheresse s’étendant aux États des hautes plaines.

Les températures extrêmes associées à peu ou pas de pluie aggravent les conditions de sécheresse. Sur la carte des précipitations en pourcentage de la moyenne, les zones rouges à rouge foncé indiquent des conditions beaucoup plus sèches que la normale. C’est souvent là que la sécheresse s’aggrave. https://t.co/hs7rCpQMsY @WRCC #CAwx #ORwx pic.twitter.com/qBOYfrIBLb – NOAA NCEI Climat (@NOAANCEIclimate) 23 juillet 2021

Alors que tout cela se joue, alors que New York et DC connaissent les mêmes maux de gorge et les mêmes yeux qui piquent qui sont devenus l’affliction standard pour les habitants des États occidentaux chaque été, le démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin joue toujours timidement pour soutenir la réconciliation des infrastructures de 3,5 billions de dollars des démocrates paquet.

Le sénateur Joe Manchin, dit qu’il n’est pas encore d’accord avec le budget de 3,5 milliards de dollars de son parti malgré le fait que le sénateur Chuck Schumer ait fixé mercredi une date limite pour l’adhésion des 50 démocrates : “Je n’ai pris aucun engagement du tout”, m’a dit Manchin. . « Nous évaluons à ce stade. » – Manu Raju (@mkraju) 22 juillet 2021

Il pense que le plan est trop agressif dans la lutte contre les émissions de carbone, a-t-il déclaré. “Le timing de ce qu’ils proposent rendrait cela presque impossible … à moins que vous n’éliminiez simplement beaucoup de choses.” Manchin a déclaré précédemment que les dispositions climatiques étaient un gros problème pour lui.

“Je sais qu’ils ont la partie climatique ici, et cela m’inquiète”, a déclaré Manchin la semaine dernière après avoir rencontré le président Biden et d’autres démocrates. « Parce que s’ils éliminent les fossiles, et je découvre qu’il y a beaucoup de langage dans les endroits, ils éliminent les fossiles, ce qui est très, très dérangeant, parce que si vous vous mettez la tête dans le sable et que vous dites que le fossile (carburant) doit être éliminé en Amérique, et ils veulent s’en débarrasser, et pensant que cela va assainir le climat mondial, cela ne l’assainira pas tout. Si quoi que ce soit, ce serait pire.

Peut-être que Manchin pourrait passer un week-end dans le sud de l’Oregon, sur les lignes de feu pour avoir une petite bouffée de réalité.

