Des passagers restent les bras croisés alors qu’une femme est violée à bord d’une rame de métro bondée

Un sans-abri fait face à des accusations de crime après que des images de surveillance l’ont révélé avoir agressé et violé une femme dans une rame de métro bondée à Philadelphie, les membres de la communauté étant choqués que les témoins semblent avoir simplement ignoré le crime brutal tel qu’il se produisait au milieu d’eux.

« À mon avis, beaucoup de gens auraient dû intervenir », a déclaré le superviseur de la police d’Upper Darby, Tim Bernhardt. « Quelqu’un aurait dû faire quelque chose, cela indique où nous en sommes dans la société, qui permettrait à quelque chose comme ça de se produire ? »

Fiston Ngoy, 35 ans, a été inculpé de viol, d’agression, d’agression sexuelle et de nombreuses autres accusations, et est détenu dans une prison de Philadelphie sous caution de 100 000 $.

Un travailleur des transports a également demandé pourquoi l’agression avait été autorisée, suggérant que les nombreux témoins auraient pu appeler le 911. «Il y avait d’autres personnes dans le train qui ont été témoins de cet acte horrible, et il aurait pu être arrêté plus tôt si un passager avait appelé 911. » Un autre employé des transports en commun avait soupçonné que quelque chose n’allait pas vers 23 heures près du centre de transport de la 69e rue, la police arrivant et arrêtant Ngoy.

« C’est troublant qu’il y ait vraiment des gens sur le [train] et personne n’a rien fait pour intervenir ou aider cette femme », a déclaré Bernhardt. La victime continuerait à fournir un compte rendu complet de l’attaque et à identifier son agresseur.

Les conceptions civilisées de la justice pénale sont une innovation relativement nouvelle dans l’histoire de l’humanité, et sont depuis longtemps précédées par des systèmes anarchiques dans lesquels les plus brutaux imposent leur volonté par la force.

