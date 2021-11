des passerelles de paiement tierces peuvent être utilisées dans les applications

11/06/2021 à 21:57 CET

Google va enfin devoir respecter la loi sud-coréenne qui nécessite une prise en charge des paiements par des tiers, mais pas de la manière à laquelle je m’attendais. Google autorisera l’utilisation de systèmes de paiement alternatifs pour les applications Play Store en Corée du Sud. Cependant, les développeurs devront continuer payer des frais à Google pour rester dans leur magasin.

L’entreprise a assuré qu’elle continuerait à facturer des frais de service, mais qu’elle réduirait ce prix de quatre pour cent pour aider à compenser le les dépenses liées à l’exploitation d’un système de facturation distinct. Les développeurs d’applications de musique en streaming et de livres électroniques paieront à Google des frais de six pour cent au lieu des 10 pour cent précédents.

Le directeur principal des politiques publiques, Wilson White, a fait valoir que Google devait encore réduire pour « continuer à investir » dans Android et Play Store. Les frais aident à garder ces plates-formes gratuites, a expliqué White. Ils financent également l’avancement d’Android, des outils de développement et de la sécurité des plates-formes open source. Cependant, pose également problème aux petits créateurs, qui voient comment leurs comptes « saignent » au profit de Google et Apple pour leurs magasins.