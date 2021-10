Des pasteurs de Floride appellent à un cessez-le-feu de 30 jours à Jacksonville au milieu de la violence armée

Des pasteurs noirs de Jacksonville, en Floride, implorent leur communauté d’aider à mettre fin à la violence armée.

Il y a eu plus de 360 ​​fusillades dans la ville cette année, et le pasteur Darien Bolden dit que même si « une fusillade est de trop », la violence armée effrénée dans la ville « doit cesser ».

Bolden est le président de la Conférence des ministres baptistes et, selon First Coast News, lui et d’autres membres du clergé ont appelé à un cessez-le-feu de 30 jours contre les fusillades dans la ville, ainsi qu’une pause de 30 jours sur l’utilisation des réseaux sociaux. médias – en particulier Facebook, qui, disent-ils, est utilisé pour narguer et riposter.

Le pasteur Darien Bolden, président de la Conférence des ministres baptistes, souhaite un cessez-le-feu de 30 jours sur les fusillades à Jacksonville, ainsi qu’une pause de 30 jours sur l’utilisation de Facebook. (Photo : Capture d’écran/FirstCoastNews.com)

« Nous supplions la communauté, les chefs de gangs, les directeurs d’école et d’autres d’assister à une conférence sur la réconciliation et la transformation du cessez-le-feu », a déclaré Bolden, bien que la date du sommet n’ait pas encore été fixée.

Un autre ministre de la région, le pasteur Robert LeCount, se tenait aux côtés de Bolden lors de leur conférence de presse lundi et a partagé l’histoire de la mort de son fils, qui a été tué en 2003 lors d’un incident de violence armée. « Nous avons des gens qui meurent dans notre ville », a déclaré LeCount, « et ils ne dépensent pas l’argent qu’ils reçoivent pour arrêter cette violence dans notre ville. »

REGARDER EN DIRECT: Six fusillades distinctes ont fait un mort et plusieurs autres blessés à Jacksonville. Maintenant, les pasteurs locaux supplient pour que la violence cesse. https://t.co/I7OthVwcs0 – First Coast News (@FCN2go) 25 octobre 2021

Un autre militant a estimé que les dirigeants locaux avaient déjà proposé des solutions « pansiques » à la violence armée dans le passé. Le clergé implore le conseil municipal de rétablir un comité « Plus sûrs ensemble » aujourd’hui disparu.

Des militants se sont rassemblés à Jacksonville plus tôt cette semaine, appelant à la réintégration du comité. « Non, non, n’hésitez pas, réintégrez ! ils ont scandé devant l’hôtel de ville, selon Brie Isom, un journaliste qui a couvert le rassemblement. Le comité – organisé en 2020 pour combler le fossé de la confiance et améliorer les relations entre la police et la communauté à la suite des manifestations à travers le pays à la suite de plusieurs fusillades policières très médiatisées cette année-là – a été supprimé la semaine dernière par le conseil municipal.

Le groupe a organisé des ateliers dans le « objectif de favoriser un dialogue constructif sur les défis, les réussites et les opportunités qui s’offrent à nous pour en faire une communauté plus sûre pour tous nos citoyens », selon le site Web de la ville de Jacksonville.

Les sujets auraient inclus des discussions sur la police de proximité, les politiques, les procédures et la budgétisation.

Selon News4Jax, cet été, Jacksonville était la capitale du meurtre en Floride, bien que d’autres crimes, y compris les crimes contre les biens, aient diminué. Plus de 80% des meurtres dans l’État ont été commis à l’aide d’armes à feu.

