Des pasteurs noirs organiseront une prière de masse devant le procès pour meurtre d’Arbery après l’objection de l’avocat de la défense

Les pasteurs noirs et le clergé allié se réuniront jeudi à l’extérieur du palais de justice du comté de Glynn en Géorgie pour prier pour la famille de Ahmaud Arbery – mais ne vous attendez pas à un réveil de l’église.

Avocat de la défense suivant Kevin GoughLes déclarations de la salle d’audience dénigrant la présence d’éminents ministres noirs et militants des droits civiques Rev. Jesse Jackson et Rév. Al Sharpton, un groupe massif de membres du clergé noir et non noir devrait se réunir pour la prière organisée.

Le révérend Jesse Jackson, à gauche, est assis avec la mère d’Ahmaud Arbery, Wanda Cooper-Jones, au centre, lors du procès pour la mort par balle d’Ahmaud Arbery au palais de justice du comté de Glynn le 15 novembre 2021 à Brunswick, en Géorgie. (Photo de Stephen B. Morton – Piscine/.)

Avocat de la famille Arbery Lee Merritt, qui rencontrera via Zoom mercredi de nombreux pasteurs présents à l’événement, a déclaré au Grio que le but du rassemblement de prière est de montrer sa solidarité avec la famille d’Ahmaud.

« Notre briefing expliquera que le tribunal a reconnu [defense attorney] Gough provoque intentionnellement la communauté noire afin de créer un environnement hostile », a déclaré Merritt au Grio. « Nous allons avoir une réunion solennelle pour la prière et le soutien. »

Cependant, l’avocat a déclaré qu’ils ne voulaient rien inciter à compromettre le procès ou son issue.

« Il n’y aura pas de chants, de pancartes, de vêtements avec des messages », a-t-il ajouté.

Des sources proches de l’événement de prière disent qu’elles s’attendent à ce que la participation soit « écrasante ».

Le service de prière prévu devrait amener des membres du clergé de tous les sexes et de toutes les races de tout le pays à l’événement qui commence par une rencontre à 8 h jeudi sous la tente du National Action Network (NAN), puis vers 10 h 30 les pasteurs devraient commencer à former un «cercle complet» autour du palais de justice et commencer à prier pour la famille à 11 h, heure locale.

Le pasteur de l’église baptiste missionnaire New Birth en Géorgie, Jamal Bryant, a dirigé un appel lundi soir qui comprenait plus de 540 participants de tout le pays, dont le Tennessee, l’État de Washington, la Géorgie et la Caroline du Sud. Bryant a déclaré au Grio que l’appel était destiné à servir de « aperçu » pour la prière de masse de jeudi.

Jamal Bryant prend la parole lors du service commémoratif de la communauté bien-aimée de la fête du roi 2021 le 18 janvier 2021 à Atlanta, en Géorgie. (Photo de Paras Griffin/.)

Le révérend Sharpton est l’un des organisateurs de l’événement qui répond directement à l’avocat de la défense Gough qui a choisi les pasteurs noirs par leur nom et qui veut que le tribunal interdise à tout pasteur noir de s’asseoir dans la galerie publique pour soutenir la famille Arbery pendant le procès. contre trois accusés blancs accusés de la mort par balle d’Ahmaud Arbery, 25 ans, non armé, qui était noir.

« Nous ne voulons plus que des pasteurs noirs viennent ici », a déclaré Gough, qui a fait valoir que la présence de Sharpton, Jackson et d’autres était une tentative « d’influencer un jury dans cette affaire ».

Sharpton a déclaré mardi au Grio à la Maison Blanche que l’événement de prière du jeudi serait un « grand jour » qui est en réponse directe aux remarques virales de l’avocat de la défense dans la salle d’audience. Sharpton a également révélé que Martin Luther King III, le fils de l’icône des droits civiques Martin Luther King jr., l’accompagnera.

Le juge présidant le procès pour meurtre, Timothée Walmsley, s’est prononcé contre la demande de Gough d’interdire aux ministres noirs de la salle d’audience publique et Gough s’est finalement excusé pour ses propos. Cependant, Sharpton a noté que « l’insulte est plus importante que les excuses ».

Le Grio a demandé à Sharpton si l’utilisation par Gough du terme « pasteur noir » était censée être péjorative, ce à quoi le leader des droits civiques a souligné « c’est le cas » et qu’il était utilisé comme un moyen « d’intimider ».

Le leader des droits civiques, le révérend Al Sharpton (Photo de Kevin Dietsch/.)

Ceux qui se sont rendus dans l’État de Peach ont déclaré au Grio qu’ils espéraient que leur présence enverrait un message important à la famille Arbery et au public.

« Je veux que la famille sache qu’elle a du soutien à travers le monde », 30 ans Reginald Sharpe Jr., pasteur principal de la Fellowship Missionary Baptist Church à Chicago, dans l’Illinois, a déclaré au Grio.

« Je veux que les suprémacistes blancs sachent que nous ne sommes pas en 1957 ou 1963 », a ajouté Sharpe, qui a déclaré qu’il souhaitait que sa présence « incarne spécifiquement la libération et l’espoir ».

Dr Rev. William Barber J. Barber II a déclaré au Grio qu’il y a une longue histoire de pasteurs noirs qui assistent à des procès imprégnés de racisme.

« Il y a une grande histoire de [Black ministers] entrer et réconforter les familles parce que souvent, lorsqu’elles s’opposaient aux systèmes racistes, elles n’avaient aucun soutien », a déclaré Barber au Grio. « Souvent, les familles qui finissent par faire face à ce genre de choses sont des familles pauvres et peu riches. Ils n’ont pas de ressources. Ils n’ont pas d’avocats puissants [and] les média. »

Le révérend William Barber prend la parole lors d’une manifestation à la Cour suprême des États-Unis lors de l’action MoveOn and Poor People’s Build Back Better le 15 novembre 2021 à Washington, DC. (Photo de Jemal Countess/. pour MoveOn)

« Certaines personnes veulent reléguer les ministres numéro un juste à l’intérieur du sanctuaire, un peu pour reléguer les ministres [as] orateurs glorifiés, ou [who] priez simplement quand ils sont appelés », a ajouté Barber.

Barber a également fait écho à la position de Sharpton selon laquelle l’appel des pasteurs noirs à l’intérieur de la salle d’audience était une tactique délibérée de l’équipe de défense. « Il faisait un lien [that] Le noir est intimidant », a déclaré le ministre et militant de longue date. « Il n’est pas aussi stupide que les gens le pensent. Je pense qu’il essaie de monter un dossier éventuel, s’il est reconnu coupable, pour ensuite faire appel et dire que le jury a été intimidé.

Compte tenu du rôle historique des ministres noirs et des alliés non noirs membres du clergé, la prière de jeudi vise à élever la famille d’Ahmaud Arbery, dont la fusillade mortelle et le procès ultérieur contre Travis McMichael, Grégory McMichael et William « Roddie » Bryan Jr. ont été ancrés dans la course.

Des manifestants se rassemblent au palais de justice du comté de Glynn lors d’une comparution devant le tribunal de Gregory et Travis McMichael, deux suspects de la fusillade mortelle d’Ahmaud Arbery, le 4 juin 2020 à Brunswick, en Géorgie. Arbery a été tué le 23 février. (Photo de Sean Rayford/.)

Greg McMichael a souligné la course d’Arbery lors de son appel au 911 lorsque lui et son fils Travis ont repéré Arbery en train de faire du jogging dans leur quartier de Brunswick, en Géorgie, avant qu’eux et Bryan, un voisin, ne poursuivent Arbery dans leurs camions avant que Travis McMichael ne tire deux fois sur Arbery dans la poitrine. .

« Il y a un homme noir qui court dans la rue », a déclaré l’aîné McMichael lors d’un appel au centre d’appels 911 de Glynn-Brunswick. Dans un appel distinct au 911, le jeune McMichael a déclaré qu’Arbery « agissait comme » s’il était armé et a suggéré qu’il avait peut-être un pistolet. Arbery n’était pas armé.

