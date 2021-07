Des peintures rupestres préhistoriques découvertes près de la RCN de Delhi : un regard sur les arts rupestres antiques de l’Inde

Il existe généralement deux types d’art rupestre : les pictogrammes et les pétroglyphes. (Images : Priyank Gupta)

Par Monidipa Dey

Une découverte récente en Haryana

Récemment, après que le militant écologiste Sunil Harsana ait découvert des peintures rupestres préhistoriques dans les collines de Mangar Bani en mai de cette année, les archéologues de l’Haryana ont mené de nouvelles explorations dans les régions de Shilakhari, Mangar, Kot et Dhauj à Faridabad, et Roj ka Gujjar et Damdama à Gurgaon en juin. Les archéologues ont postulé (sur la base de la topologie des outils), le site préhistorique de la colline Mangar Bani de Faridabad pourrait avoir entre 1 000 000 et environ 15 000 ans, avec également des signes d’habitations d’une période ultérieure du 8e au 9e siècle de notre ère. Si les peintures rupestres ne sont pas encore datées, selon les experts, certaines d’entre elles semblent dater du Paléolithique supérieur, et le site pourrait s’avérer être l’un des plus grands sites paléolithiques du sous-continent indien, comparable aux grottes de Bhembetka. , repoussant plus loin l’histoire de l’Haryana.

Importance de l’art rupestre de la préhistoire

En termes d’archives archéologiques, l’art rupestre est considéré comme une donnée culturelle qui forme un pont entre les artistes du passé et les artistes du présent. Ces peintures établissent un « dialogue visuel » entre le passé et le présent, nous aidant à comprendre le fonctionnement social, religieux et culturel d’un monde séparé du présent par le vaste gouffre du temps. Alors que les artefacts archéologiques tels qu’un outil, une arme ou une poterie donnent une identification absolue d’une nature spécifique d’une certaine époque, les peintures rupestres laissent derrière elles des messages culturels plus subtils, en décrivant certains moments ou incidents particuliers. Il ne nous fournit pas une identification absolue, mais présente plutôt un point de vue qui combine le sens esthétique du peintre avec ses opinions personnelles, ses normes sociales, ses traditions religieuses et ses valeurs culturelles de cette époque. Ainsi, c’est un artiste d’une époque préhistorique qui a utilisé sa créativité et son sens de l’art pour laisser derrière lui un message qui transcende toutes les frontières du temps, du contexte et de l’espace, et se tourne vers l’avenir. C’est comme regarder des messages ou des codes (comme des peintures d’art rupestre) du passé fragmenté, et chercher des modèles pour comprendre et interpréter le sens qu’ils contiennent.

Art rupestre de l’ère préhistorique en Inde

En Inde, des vestiges d’art rupestre rupestre ont été trouvés dans de nombreux États, en particulier dans des zones vallonnées contenant du grès ou des roches sédimentaires. Dans le sud de l’Inde, certains sites importants d’art rupestre sont Kupgal, Badami, Maski, Piklihal et Tekkalakota au Karnataka ; Budagavi, Chintakunta, Kethavaram et Kurnool dans l’Andhra Pradesh ; Alambadi et Padiyandal au Tamil Nadu ; et Edakkal et Ezuthupa au Kerala. Dans le nord de l’Inde, il existe peu de sites d’art rupestre dans les zones de haute altitude de Dras, Kargil, Mulbekh, Nurla et Leh (UT du Ladakh) ; tandis qu’il existe de nombreuses gravures rupestres (probablement d’une période ultérieure) situées le long du cours supérieur de l’Indus et de ses affluents dans les collines du Karakoram, près de Chilas sur les rives de l’Indus et dans la vallée du Zanskar. Dans les contreforts de l’Himalaya, plusieurs peintures rupestres ont été signalées près d’Almora dans l’Uttrakhand. En plus de ceux-ci, il existe des sites d’art rupestre avec des peintures dans la région de Ganga-Yamuna Doab (Uttar Pradesh) à Varanasi, Prayagraj et Agra. C’est ici dans cette zone (district de Mirzapur) que les premiers abris sous roche ont été découverts par Archibald Carlyle dans les années 1860, 12 ans avant la découverte d’Altamira en Espagne, mais malheureusement signalés bien plus tard en 1906. On dénombre près de 115 sites d’art rupestre en ce district, avec des noms de sites tels que Bhaldharia, Bijayagarh, Likhunia, Kauva-Khoh, Hathvani, Lakhma et Mukhadari. Le site d’art rupestre le plus célèbre de l’Inde est le groupe d’abris sous roche Bhimbetka dans le Madhya Pradesh, qui est un site du patrimoine mondial déclaré par l’UNESCO en 2003. Les pétroglyphes de la grotte de l’Auditorium (Bhimbetka III F-24) seraient de Âge acheulien, et ces pétroglyphes acheuliens comptent actuellement parmi les plus anciens arts rupestres connus au monde.

Un bref aperçu de l’art rupestre en Inde au cours des différentes périodes historiques

Il existe généralement deux types d’art rupestre : les pictogrammes et les pétroglyphes. En Inde, les pictogrammes sont pour la plupart monochromes, avec peu qui montrent des caractéristiques bichromes et polychromes. Les pictogrammes sont des peintures (principalement de couleur rouge, avec des nuances variant du violet foncé au rouge brique jaunâtre) vues sur les plafonds et les murs des abris et des grottes naturellement formés. Les pétroglyphes sont des marques ou des ecchymoses sur les roches faites en picorant, en écopant, en martelant ou en frottant la surface des roches de granit.

Période paléolithique- L’art rupestre en Inde a eu un début précoce, comme le montrent très clairement les pétroglyphes acheuliens trouvés sur le site de Bhimbetka, et les quelques 500 cupules de Daraki-Chattan près de Bhanpura (vallée de Chambal) qui appartiennent à la période paléolithique. L’art rupestre de cette période en Inde est généralement caractérisé par des figures humaines en forme de « S » qui sont représentées en train d’effectuer diverses activités telles que la danse, la chasse ou la course. Souvent, ces figures humaines en forme de S se superposent à des peintures antérieures à l’ocre rouge.

ère mésolithique- l’art rupestre de cette période se trouve principalement sous la forme de pictogrammes, ils montrent l’uniformité du contexte et du style à travers le pays et ont tendance à représenter diverses scènes en grande partie d’une communauté de chasseurs-cueilleurs. Alors que les animaux ont reçu des formes plus naturelles, les humains restent pour la plupart statiques. Il est intéressant de noter que cette période est également connue pour les représentations aux rayons X, où les organes internes des humains et des animaux ont été montrés.

Époque néolithique chalcolithique- cette période montre la transition de la communauté des chasseurs-cueilleurs vers la phase de démarrage de la domestication des animaux. Cela se voit clairement dans les fréquentes représentations de chars à bœufs et de chars tirés par des chevaux. Des stratifications sociales sont également observées à partir de l’ère chalcolithique. Fait intéressant, alors que l’agriculture était l’épine dorsale économique de cette époque, elle a rarement été représentée dans l’art rupestre. Dans le sud de l’Inde, de nombreux sites de peinture rupestre se trouvent à proximité de sépultures mégalithiques, et on pense que certains des pictogrammes et pétroglyphes peuvent être liés à des pratiques funéraires.

Epoque historique : cette époque montre de nombreux pétroglyphes (nord de l’Inde – Ladakh et Chilas) qui représentent des thèmes bouddhistes avec des inscriptions en Kharoshti et Brahmi. Les peintures montrent principalement des activités de guerre, où des éléphants fortement décorés sont des chevaux engagés dans ce qui semble être des batailles, tandis que des soldats en armure sont vus se battre avec des épées, des poignards, des lances, des boucliers et des arcs et des flèches.

