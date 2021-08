Des pères de Marines tués dans l’explosion de Kaboul déchirent Biden : “Il parlait plus de son fils que de mon fils”

Deux pères de Gold Star des Marines américains tués dans une explosion liée à ISIS-K à Kaboul au milieu du retrait du président Joe Biden en Afghanistan ont fustigé le commandant en chef pour avoir agi de manière égoïste dans leurs interactions.

Mark Schmitz, père de Missouri Marine Jared Schmitz, et Darin Hoover, père de Utah Marine Darin Taylor Hoover Jr. ont discuté de leurs pertes tragiques et terribles dans une interview avec “Hannity” lundi.

Schmitz a choisi de rencontrer Biden, tandis que Hoover a déclaré à l’hôte Sean Hannity qu’il “ne voulait pas [Biden] n’importe où près de chez nous.”

Schmitz a déclaré que leur réunion n’avait cependant pas été agréable, ajoutant que le président aurait parlé davantage de son propre fils décédé, l’ancien procureur général de l’État du Delaware, Joseph “Beau” Biden III, que de Jared.

Le jeune Biden, décédé en 2015 à l’âge de 46 ans, avait servi en Irak avec l’armée américaine et est décédé d’un glioblastome – une forme agressive de cancer du cerveau.

“Au départ, je n’allais pas le rencontrer”, a déclaré Schmitz. “Mais ensuite j’ai senti que je devais à mon fils d’avoir au moins quelques mots avec lui sur ce que je ressentais – et ça ne s’est pas bien passé.”

“Il a parlé un peu plus de son propre fils que de mon fils, et cela ne me convenait pas.”

Hoover a déclaré à “Hannity” que le raisonnement derrière sa décision de ne pas rencontrer Biden s’était manifesté à la base aérienne de Dover, dans le Delaware, où le président et la première dame étaient sur place pour saluer solennellement les cercueils des 13 héros américains tombés au combat au cours du week-end.

Biden a été photographié en train de vérifier sa montre lors de la cérémonie, ce qui, selon les critiques, montrait un manque flagrant d’empathie envers les familles en deuil.

Hoover a affirmé que le président avait regardé sa montre non pas une mais plusieurs fois pendant le déchargement des cercueils :

“Cela ne s’est pas produit qu’une seule fois. Cela s’est produit sur chacun d’eux qui sont sortis de cet avion. Cela s’est produit sur chacun d’entre eux. tous les 13 ans, il a regardé sa montre”, a déclaré Hoover.

“En tant que père, voyant cela et le manque de respect, et entendant ses anciens dirigeants, l’un des [Taylor’s] les sergents-chefs ont dit… que c’était évitable — qu’ils les ont laissés là-bas : ils les avaient là-bas et les ont laissés tomber, et nous ne pouvons pas avoir cela. Cela ne peut plus jamais arriver”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles Hoover et sa famille ont refusé de rencontrer Biden, le père en deuil a expliqué: “Nous avons dit absolument non. Nous ne voulions pas nous occuper de lui, nous ne le voulions pas près de nous. En tant que famille, nous avons décidé que c’était comme ça que ça allait être.”

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’hôte a ensuite demandé à Schmitz s’il avait vu Biden vérifier l’heure tout au long de la cérémonie :

“Oui, je l’ai fait,” répondit-il. “Je me suis penché sur l’oreille de la mère de mon fils et j’ai dit ‘Je jure devant Dieu s’il vérifie sa montre une fois de plus’ – et ce n’était probablement que quatre fois : je ne pouvais plus le regarder après ça.”

“Compte tenu de l’heure et de la raison pour laquelle nous étions là, j’ai trouvé que c’était la chose la plus irrespectueuse que j’aie jamais vue.”