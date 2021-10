Des pères forment des « papas de service » après de nombreux combats au lycée de Louisiane

Une coalition de pères inquiets s’est renforcée dans leur lycée local après qu’une série de combats troublants ont éclaté au cours d’une semaine – frappant les couloirs pour assurer la sécurité des enfants.

Le groupe de surveillance s’appelle « Dads on Duty » – une équipe d’environ 40 papa ours dans la région de Shreveport, LA … dont les enfants vont à Southwood High School, qui a été en proie à des mêlées parmi les étudiants qui ont entraîné près de 2 douzaines d’arrestations le mois dernier en seulement 3 jours.

PAPAS DE SERVICE : Après une semaine de violents combats dans un lycée de Louisiane, les parents savaient que quelque chose devait changer. Ainsi, un groupe de pères a décidé de se présenter non seulement pour leurs enfants – mais pour l’ensemble du corps étudiant – pour aider à maintenir un environnement positif. @SteveHartmanCBS en a plus. pic.twitter.com/Uux3qx48sd – CBS Evening News (@CBSEveningNews) 22 octobre 2021 @CBSEveningNews

Après tant de bagarres en si peu de temps – dont certaines ont été filmées et partagées sur les réseaux sociaux – ces pères ont pensé qu’il était temps de s’impliquer directement … et de servir de moniteurs de salle et de patrouilleurs, en quelque sorte, pour aider à prévenir plus de violence.

Jusqu’à présent… l’effort porte ses fruits. Par SCS, il n’y a eu aucun incident depuis septembre – et les étudiants avouent qu’avoir leur père là-bas aide à dissuader les mauvais comportements.

Un élève dit que le « regard » qu’un père peut lancer sur son enfant fait également des merveilles sur les autres – et la simple présence de figures paternelles familières dans la communauté semble avoir un impact majeur à Southwood en procurant un sentiment de sécurité. Même au niveau de la tension… ces gars-là ont aidé, plaisantant avec les élèves et s’assurant que tout le monde arrive en classe à l’heure.

« Dads on Duty » divise leur temps sur le campus en équipes qui fonctionnent pour toutes les personnes impliquées – et leur raison d’être pour organiser cela était … personne ne sait comment gérer nos propres enfants comme nous … alors pourquoi ne pas plonger et mettez la main à la pâte au rez-de-chaussée.

Je félicite « Dads on Duty » à Southwood High School à Shreveport, LA. Lorsque nous invitons des hommes dans nos communautés scolaires et leur offrons des moyens significatifs de s’engager, les choses changent ! https://t.co/lvh7a1DhiZ pic.twitter.com/FmjZ6yEDD7 – Dr Duke Bradley, III (@dukebradley_III) 23 octobre 2021 @dukebradley_III

Ils pensent également qu’avoir des hommes forts autour des élèves fait beaucoup de bien à certains enfants qui n’ont peut-être pas de père dans leur propre vie.

Le groupe dit qu’ils aspirent à amener leur mouvement au niveau national – et compte tenu de ce qu’ils ont fait pour eux-mêmes dans leur arrière-cour … plus de pouvoir pour eux.