Des personnages plus importants de Star Wars apparaîtront-ils dans le mauvais lot? Voici ce que dit l’écrivain

Il n’y a donc pas de détails à mâcher avec la citation ci-dessus, mais si je devais deviner, nous pouvons compter sur des personnages Star Wars plus établis pour apparaître sur The Bad Batch au-delà des personnes susmentionnées. Nous sommes peut-être en train d’explorer une galaxie lointaine, très lointaine, mais comme on l’a vu plusieurs fois au cours de l’année, cette galaxie peut être un «petit» endroit. Donc, même s’il va de soi que la plupart des personnages qui apparaissent dans The Bad Batch seront de nouveaux ajouts à la tradition de Star Wars, des visages plus familiers seront sûrement apportés. Personnellement, mon argent est sur Dark Vador entrant dans l’image.