Des personnalités de Fox News révèlent les résolutions du Nouvel An pour 2022

De Dana Perino à Sean Hannity, les personnalités de Fox News ont publié leurs résolutions du Nouvel An à la fin de 2021.

Chaque personnalité de Fox a donné sa propre salutation du Nouvel An aux téléspectateurs.

Jesse Watters : « Bonne année à vous. Levons nos verres. Ceci est une tasse de Watters World, et portez un toast à une année folle, 2021. Dieu merci, c’est fini! »

Greg Gutfeld : « Bonjour, je suis Brian Kilmeade, et je vous souhaite une bonne année ! Oui, je suis soudain devenu beaucoup plus beau ! »

Sean Hannity : « Joyeux réveillon du Nouvel An. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre pour 2022 ? Que diriez-vous du plus grand retour politique et de la défaite de Joe Biden, de ses politiques horribles, de tous les temps ? Ce serait une année 2022 formidable. Et si nous décidions tous de dire au revoir à Nancy, au revoir à Chuck et récupérer la Chambre et le Sénat, puis organiser une victoire républicaine pour 2024 ? C’est mon seul souhait. Je ne demande qu’une petite chose. C’est tout ce que je veux. En tout cas, bonne année ! «

Dana Perino : « Une très bonne année de ma part et de Percy à vous tous. Voici ma résolution du Nouvel An que j’aimerais que vous intégriez tous. Premièrement, si vous avez des démangeaisons, grattez-vous – c’est ce que Percy fait en ce moment. Mais voici ce que je recommanderais. Si vous avez vécu une perte et que vous avez peur de souffrir à nouveau parce que vous avez perdu un de vos animaux de compagnie. Je vous encourage à réessayer car il y a beaucoup de joie à avoir. Et aussi, les chiots sont mignons pour une raison, car s’ils ne l’étaient pas, nous pourrions ne pas y arriver. Bonne année à tous ! »

Marc Levin : « Joyeux Noël et bonne année du bunker et je tiens à vous laisser un conseil spécial, que je ne partage qu’avec les amis et la famille. Cette nouvelle année, n’oubliez pas de permuter vos pneus, de nettoyer vos gouttières et de passer votre coloscopie — merci, et que Dieu vous bénisse. »

Maria Bartiromo : « Bonne année à tous. Je vous envoie mes meilleurs vœux d’amour, de santé et de joie en 2022. Je vais me résoudre à continuer à lutter pour la liberté et la liberté au cours de la nouvelle année, et nous continuerons à couvrir toutes les histoires qui comptent. à vous. Passez une bonne et heureuse année en bonne santé ! »

Juge Jeanine : « Bonne année à tous, c’est la juge Jeanine. Je souhaite la paix sur Terre, mais je veux que vous sachiez quelle est ma résolution du Nouvel An. C’est d’abandonner vos galettes à la menthe que j’adore, alors je vais leur donner Mais alors que je le tiens dans mes mains, je pense à ce riche chocolat noir. cette longue robe blanche. À la réflexion, je ne vais pas abandonner tes galettes à la menthe. Je vais abandonner quelque chose d’autre que je n’aime pas. Bonne année ! »

Harris Faulkner : « Après tout ce que nous avons vu en 2020, puis ce cousin maladroit connu sous le nom de 2021, avant d’accepter 2022, je vais avoir besoin de voir les termes et conditions. En attendant, je vous souhaite, à vous et à votre famille, toute la joie et l’amour de votre les cœurs peuvent tenir. Bonne année ! »

Dan Bongino : « Et laissez-moi juste dire, je vais lancer ça à l’antenne. J’envisage sérieusement de venir vous rendre visite les gars dans le Tennessee. Je voulais aller au Tennessee, numéro un. Je sais que je Je suis censé faire un FaceTime avec vous le soir. Mais j’ai dit à Paula, on devrait juste sortir avec l’équipe. Je veux dire, elle aime Rachel. Ils sont comme des copains et tout. J’aime Rachel, aussi. Je vous aime les gars. J’y réfléchis sérieusement. Alors j’enverrai un e-mail à Fox si je peux y arriver. Ce serait plutôt cool. «

Steve Hilton : « Tout le monde, c’est ma première nouvelle année en tant que citoyen américain, alors qu’est-ce que cela signifie ? Qu’est-ce que je fais différemment ? Est-ce que je me saoule deux fois plus ? Qui sait ? suis ce soir. Bonne année ! »

Neil Cavuto : « Vous savez, on me dit que la résolution du Nouvel An la plus courante est de perdre du poids, la prochaine la plus courante est de se mettre en forme. Je dis cette année, après tout ce que nous avons vécu avec la pandémie, nous renversons les choses à la place de manger moins. Que diriez-vous de rire davantage, de célébrer davantage et de profiter davantage de la vie, d’être plus ensemble ? Peut-être qu’au lieu de nous soucier du gras, nous mâchons simplement le gras avec ceux que nous aimons ? Je ne sais pas. Matière à réflexion. Et maintenant, que diriez-vous de nous gaver de vie ? Bonne année à tous ! Oh, ouais. Mangia. »