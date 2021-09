Des personnes ajoutent des messages non censurables à Bitcoin se moquant du PCC

>Le PCC déteste les maths, la liberté et l’autonomisation de ses sujets…*toux*

comme s’il y avait une distinction significative entre être citoyen et être sujet. les gens sont apparemment incapables de voir la hiérarchie de l’État-nation pour ce qu’elle est, une relation d’esclave et de maître. oubliez ce qui est écrit dans les décrets et vos précieuses constitutions. ces documents ne sont pas des contrats et ils ne représentent pas le consentement des gouvernés. ils ne représentent même pas une loi objective et exécutoire.

après avoir vécu ces deux dernières années, peut-on prétendre qu’il existe une forme de gouvernement sur la planète qui est intrinsèquement moins dictatoriale ou autoritaire que la Chine ?