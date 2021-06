Des perspectives de reprise aussi claires que de la boue car beaucoup de choses sont positives : Ashish Bhandari, MD & CEO, Thermax

Nous avons des scénarios et nous travaillons en fonction des scénarios qui se présentent, sans nous soucier de savoir si nous avons engagé un certain nombre de croissance ou un certain nombre spécifique.

Alors que le premier trimestre de l’exercice en cours subira le plus gros de la brutale deuxième vague de Covid-19, il a mis en évidence la façon dont l’ensemble de l’exercice 22 se déroulera. Ashish Bhandari, directeur général et PDG de Thermax, a déclaré à Shubhra Tandon que les perspectives de reprise « sont claires comme de la boue », avec beaucoup de points positifs, mais aussi des vents contraires potentiels. La société a supprimé les plans annuels et prépare maintenant des plans sur 90 jours pour garder l’organisation flexible et agile. Extraits édités :

Le quatrième trimestre est resté solide, affichant une reprise et une croissance généralisées. Comment s’est déroulé le premier trimestre jusqu’à présent?

Le premier trimestre n’a pas été facile. Nous avons vu la plupart de nos usines réduire leurs capacités pour de multiples raisons liées au Covid. En mai, en particulier, notre productivité a également été touchée, car les gens ont tellement souffert sur le plan personnel.



De plus, le manque de disponibilité d’oxygène a nui à certains de nos sous-fournisseurs et nombre de nos sites clients ont également connu des pauses Covid. Donc, dans l’ensemble, le premier trimestre du point de vue des livraisons et des revenus sera inférieur à ce que nous avions initialement prévu. Les contraintes à notre capacité à livrer, je pense qu’elles affecteront nos revenus et également notre rentabilité dans une certaine mesure, bien que notre carnet de commandes et nos prises de commandes restent sains. Il sera difficile pour moi de donner une projection car nous avons encore tout le mois de juin à parcourir, ce qui semble potentiellement meilleur par rapport à avril et mai, mais cela pourrait aller dans les deux sens.

Comment le premier trimestre a-t-il commencé en termes de nouvelles commandes ?

Avril a très bien commencé, dans la lignée de février et mars. En mai, nous avons commencé à constater un ralentissement dans tout le pays, qui cette fois-ci était plus prononcé que lorsque nous avons ouvert après le verrouillage en juin de l’année dernière. En juin-juillet de l’année dernière, le ramassage dans les zones rurales, chez nos distributeurs à travers le pays a été plus rapide que ce à quoi nous nous attendions. Cette fois-ci, la baisse de la demande a été plus prononcée dans le réseau national de distributeurs, ce qui pourrait entraîner une véritable baisse de la demande.

Il se peut que Covid ait eu un impact beaucoup plus prononcé en Inde rurale, il pourrait donc s’agir d’une baisse temporaire de la demande, et cette demande reviendra au fur et à mesure que la vague de Covid passera. Si difficile à dire en ce moment.

Quelle a été la contribution des commandes du secteur privé au quatrième trimestre et quelles sont les perspectives des investissements privés ?

Sur la valeur totale des commandes mondiales, 90 % proviennent du secteur privé. Cela comprend des clients dans les secteurs de la chimie, du ciment, de l’acier, des distilleries, de l’alimentation et des produits pharmaceutiques. Les secteurs gouvernementaux qui sont plus prononcés dans les grands FGD et les grands projets de raffinage, ceux-ci entrent maintenant en discussion. Très difficile de dire à quoi ressembleront les investissements privés au cours de l’exercice 22.

Quelle a été la composition des grandes et petites commandes au T4 et quelles sont les perspectives pour l’exercice en cours sur les grands projets à venir ?

Tout ce qui dépasse quelques Rs 100 crore est une grosse commande pour nous. Toute l’année dernière, nous avons eu une commande supérieure à 200 crore de Rs. L’attente est que nous aimerions certainement en faire beaucoup plus cette année. Certaines d’entre elles pourraient également être des commandes internationales et être compétitives à remporter.

De grands projets d’amélioration de la capacité sont en cours dans certaines des plus grandes industries du ciment, de l’acier et du raffinage. Le raffinage en particulier avait beaucoup de projets en jeu en 2019, qui ont ralenti en 2020 en raison de Covid, mais sont tous de retour et en cours de développement. De nombreux projets de FGD qui étaient au point mort à cause de Covid et de problèmes avec la Chine ont également repris. Donc, nous ne savons pas encore à quoi cela ressemblera, mais beaucoup d’entre eux viendront pour décision cette année.

Quels sont les défis d’exécution et la pénurie de main-d’œuvre est-elle un problème ?

Le problème du travail n’est pas aussi grave que l’an dernier, mais le premier trimestre sera remis en cause. La raison en est que même si les gens n’ont pas migré, mais disons que si un soudeur est trouvé avec Covid, tout le groupe avec lequel il a interagi devra être testé et isolé, ce qui affecte le travail.

De plus, toute nouvelle personne qui doit être ajoutée à la main-d’œuvre sur le site devra faire une quarantaine obligatoire de 14 jours, vous payez donc pour cette personne pendant deux semaines, mais si cette personne décide de partir le 10e jour en citant une raison … Donc, tout cela a créé pas mal de perturbations. Pour l’instant, fin mai, nous disons que nous envisageons un juin proche de la normale. Donc, si cela continue et qu’il n’y a pas de troisième vague, alors je m’attends à une certaine stabilisation du marché du travail. La deuxième quinzaine d’avril et tout le mois de mai ont été très difficiles.

Quel sera l’impact de l’inflation des prix des matières premières sur la performance au cours de l’année ?

Au quatrième trimestre, l’impact était d’environ Rs 10 crore, l’impact se poursuivra au premier trimestre et, dans une moindre mesure, le reste de l’année également. Ce n’est pas seulement que les prix sont élevés, ce qui nous affecte, c’est quand les prix augmentent rapidement. Dans de nombreux endroits, nous avons pu augmenter nos prix, mais dans de nombreux endroits, nous n’avons pas pu car c’est un monde compétitif.

Quelle a été l’utilisation des capacités au quatrième trimestre et à quoi ressemblera-t-elle au cours des prochains trimestres ?

Nous avons dépassé 90 % dans la plupart des usines, mais pas dans les produits chimiques où nous avons augmenté la capacité, et tout cela n’a pas été mis en ligne. À l’heure actuelle, nous serions retombés à 60%. La chute n’est pas due au manque de demande car notre carnet de commandes est supérieur à 5 000 crore de Rs, mais à notre incapacité à répondre à tous les défis auxquels nous avons été confrontés au cours des deux derniers mois. À mesure que ces défis augmenteront, nous pourrions revenir aux niveaux de février et de mars. Nous travaillons également sur le dégoulottage, en augmentant la capacité dans les cas, donc même si la demande revient plus forte, nous ne manquerons pas et trouverons un autre équipement au sein de Thermax pour augmenter la capacité.

Ordre de quels secteurs constituent le carnet de commandes et quelles industries pourraient passer des commandes à l’avenir ?

Le carnet de commandes actuel est large. Nous avons eu une demande de plusieurs industries. Notre carnet de commandes historique concerne notre activité FGD, nous y avons Rs 900 crore, des O&M à long terme et des projets de service. Cette année, nous avons d’abord reçu beaucoup de commandes de l’industrie alimentaire, du textile, des pneus, des produits pharmaceutiques et chimiques. Les quatre derniers mois ont été très forts pour le ciment, qui a commencé à revenir de manière beaucoup plus prononcée. Après cela, l’acier a également commencé à devenir plus fort. Le cap futur sur les secteurs qui donneront des commandes dépendra de s’il s’agit d’une relance multisectorielle comme l’an dernier, ou limitée à quelques industries.

Comment envisagez-vous si la reprise sera prolongée ou plus rapide cette fois-ci ?

Pour moi, c’est clair comme de la boue, mais je le dis dans le bon sens car il y a beaucoup de choses qui sont positives, et il y a aussi des vents contraires potentiels. Je prépare Thermax pour beaucoup de flexibilité et d’agilité. Nous avons des scénarios et nous travaillons en fonction des scénarios qui se présentent, sans nous soucier de savoir si nous avons engagé un certain nombre de croissance ou un certain nombre spécifique.

L’année dernière, nous avons également préparé quatre scénarios de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir, et avec chacun de ces scénarios, il y avait un plan que nous allions exécuter. Nous étions donc agiles dans ce sens, nous n’avions pas de plan annuel, mais un plan trimestriel et nous travaillions en fonction de ce que nous avons vu au cours des 90 prochains jours. Nous aurions également une approche similaire cette année. Nous serions agiles et non pas guidés par des plans annuels, mais des plans à 90 jours. Cependant, il existe certaines initiatives et impératifs stratégiques sur lesquels nous nous assurerons d’être exécutés quel que soit l’environnement.

