« Des perspectives mondiales favorables pour accélérer la croissance des exportations indiennes »

Les perspectives commerciales mondiales favorables devraient accélérer la croissance des exportations indiennes, a déclaré India Ratings and Research (Ind-Ra).

Ind-Ra a déclaré que les exportations de l’Inde, qui languissent depuis un certain temps, peuvent profiter des perspectives de croissance commerciale favorables de 2021 et consolider leur position davantage que ce qui a été observé au premier trimestre de l’exercice 22.

« En termes de croissance en glissement annuel, les exportations indiennes ont augmenté de 60,29 %, 195,72 %, 69,35 % et 48,35 % au cours des mois de mars, avril, mai et juin 2021, respectivement.

“Sans aucun doute, les chiffres de la croissance reflètent la profondeur du choc Covid-19 l’année dernière, mais Ind-Ra pense qu’ils montrent également la force de la reprise actuelle, correctement capturée par le nombre mensuel d’exportations.”

Selon Ind-Ra, les exportations mensuelles moyennes au cours du premier trimestre de l’exercice 22 ont bondi à 31,80 milliards de dollars.

« En fait, la dynamique des exportations a commencé en mars 2021, qui a enregistré les exportations mensuelles les plus élevées jamais enregistrées de 34,45 milliards de dollars. Les exportations mensuelles moyennes de l’Inde au cours de l’exercice 20 s’élevaient à 26,14 milliards de dollars, soit presque la même chose qu’au cours de l’exercice 14. »

« Il avait culminé à 27,54 milliards de dollars au cours de l’exercice 19. Cependant, FY22 a commencé sur une note positive. Le nombre d’exportations mensuelles élevé et soutenu est d’autant plus remarquable que c’était également la période où le pays luttait contre la dévastation de Covid 2.0. »

Selon l’agence, la reprise des exportations du premier trimestre de l’exercice 22 a été principalement due à la hausse des exportations de produits d’ingénierie, de produits pétroliers, de fil ou de fabrication de coton, de produits chimiques organiques et inorganiques, de médicaments et de produits pharmaceutiques, de plastique et de linoléum et de minerai de fer. .

« Les performances des pierres précieuses et des bijoux, un autre produit d’exportation clé, ont été quelque peu ternes. Bien que les exportations mensuelles de pierres précieuses et de bijoux aient montré une certaine reprise, elles sont restées de l’ordre de 2,5 à 3 milliards de dollars depuis septembre 2020 à l’exception de mars et avril 2021, lorsque les exportations mensuelles de pierres précieuses et de bijoux étaient de 3,6 milliards de dollars et 3,4 milliards de dollars. , respectivement.”

« Les vêtements confectionnés, un autre produit d’exportation essentiel et à forte intensité de main-d’œuvre, ont enregistré des exportations mensuelles de 1,1 milliard de dollars au cours de l’exercice 1QFY22, inférieur aux exportations mensuelles moyennes de 1,4 milliard de dollars observées au cours de l’exercice 2016-exercice 20. »

En outre, l’agence a souligné que le «Baromètre du commerce de l’Organisation mondiale du commerce» le 28 mai 2021 était de 109,7, soit près de 10 points au-dessus de la valeur de référence de 100 pour l’indice et 21,6 points de plus qu’à la même période l’an dernier, reflétant la force de la reprise actuelle.

“Cependant, comme la menace de Covid-19 n’est pas encore terminée, beaucoup dépendra du rythme et de la couverture vaccinale dans différentes parties du monde.”

“Ind-Ra s’attend donc à ce que les exportations de marchandises augmentent de 6,9% en glissement annuel au cours de l’exercice 22.”