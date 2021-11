Des photographes tentent d’attraper Fauci sans masque à la fête du livre de Jon Karl

Dr. Antoine Fauci eu une nuit bien remplie à celui de Jonathan Karl fête du livre, évitant les gens qui essayaient de prendre sa photo sans masque et sauvant un homme qui s’était effondré pendant le rassemblement.

Fauci faisait partie des participants à un événement au Café Milano de Washington, DC pour célébrer la publication du livre de Karl, chargé de bombes, Betrayal: The Final Act of the Trump Show. Selon le chroniqueur du Washington Post Sally Quinn – via Politico Playbook – il y avait des foules de photographes dans l’espoir de capturer un doc non masqué dans l’habitat nocturne sauvage de DC :

« J’ai dit: » Vous semblez assez ambivalent à propos de votre masque « parce que personne d’autre n’en portait un », a déclaré Quinn à Playbook. « Il a dit: » J’ai juste décidé que si quelqu’un arrivait que je ne connaisse pas, je mettrais mon masque. « » Quinn a ajouté que des « paparazzi » entouraient Fauci en essayant d’obtenir ce « moment de piège » du tsar de Covid sans masque. Les invités devaient présenter une preuve de vaccination pour entrer dans la fête. « Il était en sécurité », a déclaré Quinn pour sa défense. « Il savait que tout le monde était vacciné. Si c’était quelqu’un que nous connaissions, il leur ferait confiance, et si c’était quelqu’un d’autre, il ne l’aurait pas fait.

Le bon docteur s’est également occupé d’un invité qui s’est effondré lors de la fête mardi soir, selon The 202 de WaPo :

Nous ne rapportons généralement pas sur les fêtes du livre, mais nous faisons une exception après qu’un témoin oculaire a écrit à The Early qu’un homme s’est effondré lors de la fête du livre de Jon Karl la nuit dernière au Café Milano et a été pris en charge par nul autre que le médecin qui s’est produit être présent : Dr Anthony Fauci. Quoi qu’il en soit, bonne journée de pub (tardive), Jon !

Et au cas où vous vous poseriez la question, un témoin anonyme a déclaré à Politico que le Dr Fauci était effectivement masqué alors qu’il s’occupait de l’invité touché. Cela aurait été une image.

