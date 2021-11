Des photos avec son ex-petit ami que Jennifer Lopez aimerait supprimer

Jennifer Lopez, photos que je voudrais retirer d’Internet | .

Avec plus de 35 ans de carrière Jennifer Lopez célèbre chanteur et l’actrice hollywoodienne aura sûrement été et aura pris plus d’un million PhotosParmi eux, il y en aura que j’aimerais éliminer quelques-uns d’entre eux, surtout là où il apparaît à côté de certains ex-partenaires.

Entre les séances photos et les paparazzi, d’interminables images de cette beauté d’origine latine défilent en ligne.

Jennifer Lopez Elle continue de surprendre ses millions de followers, elle a actuellement 52 ans et continue d’être une beauté, notamment avec sa silhouette formidable, qui ravit tous ceux qui la voient avec son nouveau contenu sur les réseaux sociaux.

Bien que JLo semble aimer les photos, il y en a probablement que les paparazzi ont prises à une occasion et qui n’ont pas été parfaites, car elle a l’habitude de les voir dans ses séances photo.

Cela surtout en ce qui concerne son plus récent ex-partenaire Álex Rodríguez avec qui elle était fiancée ainsi que Ben Affleck, mais Jennifer Lopez et lex ont reporté leur mariage à plusieurs reprises.

Il y a quelque temps, quelques photos ont été divulguées où la Diva du Bronx apparaît à côté de A-Rod alors qu’ils étaient encore en couple, seulement qu’à ce moment-là, les choses n’allaient apparemment pas tout à fait entre eux.

Cette hypothèse est apparue car dans les images, les deux semblent un peu inconfortables, en termes de flirt Jennifer Lopez Il semble pleurer, comme on peut le voir avec quelques larmes dans les yeux et faire quelques mouvements où il semble essuyer ses larmes.

On dit que plus tard, ils ont été vus sortir du camion, ils sont allés directement au gymnase, sûrement ces photos où elle avait l’air un peu désordonnée et sans maquillage, ce qui serait sûrement l’évidence pour toute femme qui semble toujours parfaite en elle photographies.

C’était en 2019 lorsque le couple s’était officiellement fiancé, cependant et soi-disant en raison de la pandémie, ils reportaient leur mariage.

Bien que certains pensaient que le couple s’était secrètement marié, les rumeurs ont rapidement été dissipées, ce qui s’est passé, c’est qu’ils ont vécu ensemble pendant un certain temps avant de se séparer finalement.

Bien que beaucoup de ses followers étaient fascinés à l’idée de les voir ensemble, tout a basculé du jour au lendemain lorsqu’il a commencé à apparaître aux côtés de Ben Affleck, une fois qu’on a eu connaissance de leur relation, les réseaux sociaux se sont réjouis de la nouvelle.