Des photos floues? Vous pouvez donc les corriger maintenant à partir de Google Photos | La technologie

Google Photos vient de recevoir une nouvelle fonctionnalité qui nous aidera à améliorer les photos floues de notre galerie.

L’édition de photos est une tâche assez lourde, des programmes comme Lightroom ou Photoshop ont une courbe d’apprentissage élevée pour les utilisateurs qui n’ont jamais osé les essayer.

Plusieurs fois, nous finissons par éditer les photos que nous prenons dans la galerie de notre téléphone ou même une fois qu’elles ont été téléchargées sur Google Photos. Ce service de stockage cloud de Google dispose d’un assez large éventail de fonctionnalités.

La dernière fonctionnalité à arriver est destinée à améliorer les photos floues et bruyantes que nous avons prises. Pour commencer, tout ce dont nous avons besoin est une photo avec ces caractéristiques et la dernière version de l’application. Vous pouvez visiter le Play Store pour vous assurer que vous disposez de la version la plus récente.

Une fois que tout est vérifié, il ne vous reste plus qu’à ouvrir l’application Google Photos, après l’avoir ouverte cliquez sur la photo que nous voulons corriger, puis sur la section ci-dessous qui dit “Modifier”. Cette section propose de nombreuses options que nous vous encourageons à essayer et qui peuvent vous être utiles.

Celui qui nous intéresse est celui appelé “Adjust”, car c’est là que se trouvent les ajustements dont nous avons besoin. Ces réglages sont presque à la fin de l’ensemble donc nous devons bouger jusqu’à ce que nous atteignions celui qui dit “Améliorer la netteté”, qui aura à côté d’un autre réglage appelé “Réduire le bruit”.

Ce sont les paramètres avec lesquels nous allons jouer pour améliorer les photos floues. La première chose à faire est d’augmenter la netteté de la photo, par conséquent, cela augmente artificiellement les détails. N’exagérez pas avec ce paramètre car vous pouvez obtenir l’effet inverse de ce que vous souhaitez.

Le deuxième réglage ce qu’il fait est de réduire le bruit, pour ainsi dire, il éliminera le grain présent dans la photographie afin qu’elle ait une apparence plus uniforme. Le conseil est le même qu’avec le réglage précédent, n’allez pas trop loin car vous pouvez obtenir l’effet inverse.

Son truc est d’essayer différents réglages pour trouver le point médian où la photo a une bonne netteté et un bruit acceptable. Nous espérons voir plus de fonctionnalités de ce type dans Google Photos, car elles sont vraiment utiles.