Des photos montrent Epstein et Maxwell avec le président Clinton à la réception de la Maison Blanche en 1993 ⋆ .

Des photographies montrent Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell avec le président de l’époque Bill Clinton lors d’une réception à la Maison Blanche en septembre 1993.

Le Sun a publié les photos et a rapporté qu’Epstein et Maxwell étaient les invités du président lors d’une réception organisée par le président Clinton et la première dame Hillary Clinton pour les personnes qui ont fait don de fonds pour la rénovation du bureau ovale. Epstein avait donné de l’argent, selon le point de vente.

«Maxwell, 59 ans, est accusé d’avoir menti sous serment et d’avoir recruté, soigné et trafiqué des filles pour qu’elles soient abusées sexuellement par Epstein entre les années 1990 et 2004», selon Fox News. «Au total, elle fait maintenant face à huit chefs d’accusation: complot pour inciter des mineurs à voyager pour se livrer à des actes sexuels illégaux; incitation d’un mineur à voyager pour se livrer à des actes sexuels illégaux; complot en vue de transporter des mineurs avec l’intention de se livrer à des activités sexuelles criminelles; le transport d’un mineur avec l’intention de se livrer à une activité sexuelle criminelle; complot de trafic sexuel et trafic sexuel d’un mineur, tous deux nouveaux; et deux chefs de parjure », a rapporté le point de vente. Maxwell a plaidé non coupable.

