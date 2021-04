Des photos qui fuient révèlent plus de nouvelles couleurs pour les coques MagSafe pour iPhone 12 de printemps

Il y a quelques jours, un utilisateur de Twitter qui s’appelle «Tommy Boi» a partagé des images de quatre nouvelles couleurs de coque pour iPhone 12 MagSafe. Ce matin, l’utilisateur de Twitter Majin Bu a partagé de nouvelles images représentant encore plus de couleurs pour la collection printanière d’étuis MagSafe et d’accessoires Apple.

Nous avions déjà vu des étuis pistache, bleu capri, cantaloup et améthyste fuir, mais avec les images d’aujourd’hui, nous pouvons voir un ensemble de couleurs beaucoup plus cohérent et harmonieux. En plus de ces quatre autres couleurs que nous avions vues auparavant, ces nouvelles images révèlent un nouveau jaune plus foncé, un orange brûlé et un violet bleuâtre clair qui ressemble à la pervenche.

Ces nouvelles couleurs ne seront certainement pas appliquées uniquement aux coques iPhone. Je m’attendrais à ce qu’Apple utilise également ces sept nouvelles couleurs dans les bracelets Apple Watch Sport et les boucles Solo. Il est possible que certains d’entre eux puissent également figurer sur des folios intelligents iPad.

Nous ne connaissons pas encore les noms de ces trois couleurs supplémentaires, mais nous n’aurons pas besoin d’attendre beaucoup plus longtemps pour le découvrir avec l’événement d’Apple en avril dans moins d’une semaine. Bien que nous ayons eu la chance de voir beaucoup de photos des étuis en silicone Spring MagSafe d’Apple, nous n’avons pas encore vu ce qui nous attend pour la collection en cuir ou la pochette MagSafe.

