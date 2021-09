Des pièces stables sous forme de jetons de poker de casino, selon Gensler | Invezz

in

Plus tôt cette année, lorsque la SEC américaine a obtenu son nouveau président, Gary Gensler, l’industrie de la cryptographie était enthousiasmée car elle pensait avoir un partisan “à l’intérieur”. Cependant, au fil du temps, ce sentiment est de plus en plus remis en question.

Gensler a qualifié à plusieurs reprises l’industrie de la crypto-monnaie de Far West en essayant d’expliquer son point de vue sur les monnaies numériques. Poursuivant l’analogie, il a également nommé les instruments de jeu stablecoin dans les casinos d’antan.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Gensler a abordé un certain nombre d’aspects de l’industrie de la cryptographie, y compris le fait que la plupart des projets dans l’espace de la cryptographie sont des valeurs mobilières. À ce titre, ils relèvent de la compétence de la SEC. Quant aux autres, ils sont mieux pris en charge par la CFTC. Cependant, il a également ajouté que l’autorité des deux agences est solide, mais qu’il existe néanmoins certains projets qui ne relèvent pas de la couverture de l’une ou l’autre agence.

Parmi eux se trouvent les pièces stables, qui peuvent ou non avoir certains attributs similaires aux contrats d’investissement. Bien que cela reste discutable, Gensler a poursuivi en parlant de pièces stables, notant qu’elles lui rappellent les jetons de poker de casino.

Un nouveau lot de problèmes à dériver des stablecoins

Il a en outre ajouté que la CFTC et la SEC pourraient bénéficier de l’aide du Congrès concernant l’application et la réglementation des pièces stables. Mais, les lois actuelles sont larges lorsqu’il s’agit de gérer les crypto-monnaies, comme certains des instruments financiers les plus récents.

Il dit qu’il s’attend à ce que beaucoup de problèmes surviennent lorsqu’il s’agit de déposer ces cas d’exécution. Les problèmes affecteront les plateformes de trading et de prêt, et il pense que de nombreuses personnes en souffriront.

Les nouveaux avis de la SEC ont eu un impact majeur sur l’industrie de la crypto-monnaie, car ils n’ont que récemment conduit Coinbase à abandonner son programme de prêt de crypto-monnaie. La SEC en était directement responsable, car elle a averti la bourse qu’elle subirait des conséquences sous la forme d’un procès si elle décidait de lancer le programme.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent