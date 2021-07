Des pirates informatiques ont attaqué Apex Legends … pour faire prendre conscience du piratage de Titanfall

Le titre de la bataille royale Apex Legends fait face à des attaques de pirates informatiques qui veulent “sauver Titanfall” du piratage lui-même.

Comme rapporté par Apex Legends News de Dexerto, les utilisateurs ont remarqué une nouvelle liste de lecture dans le jeu appelée « SaveTitanfall.com ». Cela apparaît après qu’ils ont terminé un match et les dirige vers un site Web qui essaie de faire prendre conscience du fait que le Titanfall original de 2014 est envahi par des pirates. Ce message indique que le développeur Respawn Entertainment a ignoré les plaintes à ce sujet. Cependant, les personnes publiant des messages sur Apex ont déclaré qu’elles n’étaient pas affiliées au site Web.

“Titanfall est une franchise bien-aimée par beaucoup, et les problèmes de hackers ont augmenté”, lit-on dans un article sur SaveTitanfall.com.

“La communauté Titanfall supplie Respawn de résoudre ce problème depuis plus de trois ans, mais en vain. Aujourd’hui, ce jeu est toujours en vente, tout en étant totalement injouable. Il est temps que nous en parlions.”

Respawn s’est adressé à Twitter pour reconnaître les problèmes auxquels Apex Legends est actuellement confronté et a historiquement déclaré qu’il essayait de résoudre les problèmes avec Titanfall.

Au départ, cela ne concernait que les joueurs d’Apex Legends sur PC, mais des rapports ultérieurs ont affirmé que cela s’était également propagé aux consoles PlayStation et Xbox.

À 03h16 BST le 5 juillet, Respawn a déclaré que les problèmes étaient désormais “résolus” avec le matchmaking restauré à son état normal sans les messages et la liste de lecture susmentionnés.

