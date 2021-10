Des pirates informatiques ont ouvert un émulateur Sega Saturn à l’intérieur d’une version commerciale de commutateur

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous êtes fan de shooters rétro, vous savez sans doute que la semaine dernière a vu l’arrivée de Coton 2, Boomerang en coton et Force gardienne sur Switch – trois jeux de la société japonaise Success qui étaient à l’origine disponibles sur la console Sega Saturn 32 bits.

City Connection – qui a géré les ports – a créé un émulateur du nom de ZebraEngine, et il s’avère qu’il est très capable. Il n’a pas fallu longtemps aux pirates pour découvrir à quel point il est capable, car ils ont creusé dans le code et trouvé comment forcer les ROM Saturn dans l’émulateur.

Alors que certains des jeux testés souffrent d’un décalage d’entrée – un problème qui est également présent dans les jeux Cotton et Guardian Force, et c’est quelque chose que City Connection étudie – beaucoup fonctionnent parfaitement, ce qui est assez surprenant si l’on considère à quel point le Saturne est à imiter, même sur des systèmes relativement puissants. En fait, les performances dépassent à la fois le noyau Yaba Sanshiro et le noyau Yabause de RetroArch, tous deux disponibles sur les consoles Switch qui exécutent un micrologiciel personnalisé.

Selon Kotaku, ZebraEngine semble être basé sur SSF, un émulateur à source fermée qui a commencé son développement il y a plus de deux décennies.

Ce qui rend cela excitant, c’est qu’un émulateur Saturn commercial existe maintenant pour Switch, ce qui pourrait ouvrir la voie à des collections de jeux Saturn classiques, si City Connection choisissait de l’autoriser. La console de Sega a peut-être perdu contre la PlayStation et la N64 à l’époque, mais elle abrite des titres vraiment fantastiques, tels que Radiant Silvergun, Guardian Heroes, Sega Rally, Panzer Dragoon Saga et beaucoup, beaucoup plus.

