Des pirates informatiques russes présumés ont reçu les courriels de l’ancien secrétaire à la patrie Wolf, dans la cyberattaque de Solar Winds ⋆ .

Des pirates informatiques russes présumés ont eu accès aux e-mails de l’ancien secrétaire à la Sécurité intérieure Chad Wolf et d’autres personnes lors de la cyberattaque massive de l’année dernière contre le gouvernement fédéral, selon un rapport de presse lundi.

Selon l’Associated Press, l’attaque a été menée par SolarWinds et une société informatique et logicielle basée aux États-Unis qui vend des logiciels de gestion de réseau aux entreprises et aux gouvernements afin de les utiliser pour contrôler et surveiller leurs réseaux informatiques.

La révélation sur les e-mails de Wolf est le résultat de dizaines d’entretiens avec des responsables américains actuels et anciens et montre que les hacks étaient plus étendus qu’on ne le pensait auparavant, les pirates ayant même les horaires privés et les e-mails de Wolf et des autres hauts fonctionnaires.

«Le piratage de SolarWinds a été une victoire pour nos adversaires étrangers, et un échec pour le DHS», a déclaré le sénateur de l’Ohio Rob Portman, républicain en tête du comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales. «Nous parlons des joyaux de la couronne du DHS.»

La cyberattaque a commencé début mars 2020 et a frappé les systèmes de sécurité réseau des départements du Trésor et du Commerce et une liste indicibles d’autres départements et pays, qui n’ont pas encore été divulgués par le gouvernement américain, selon le service de télégramme.

Un code malveillant a été introduit dans le logiciel fourni par SolarWinds, qui a donné accès aux pirates informatiques à des informations sensibles.

L’attaque a été découverte en décembre 2020, des mois après le début de l’attaque.

La Russie a nié toute implication dans le piratage.

