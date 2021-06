Des pirates ont volé le code source du jeu et de Frostbite à EA

Le géant américain de l’édition Electronic Arts est la dernière société de jeux à avoir été victime d’un piratage.

Selon Vice’s Motherboard, des pirates informatiques ont fait irruption dans l’entreprise et se sont emparés du code source de jeux tels que FIFA 21, en plus de voler le code source et les outils du moteur Frostbite de DICE.

Ces pirates se sont vantés du casse sur un forum clandestin. Au total, ils prétendent avoir pris 780 Go de données.

“Nous enquêtons sur un récent incident d’intrusion dans notre réseau où une quantité limitée de code source de jeu et d’outils associés ont été volés”, a déclaré un porte-parole d’EA.

“Aucune donnée de joueur n’a été consultée, et nous n’avons aucune raison de croire qu’il existe un risque pour la vie privée des joueurs. Suite à l’incident, nous avons déjà apporté des améliorations en matière de sécurité et ne nous attendons pas à un impact sur nos jeux ou nos activités. Nous travaillons activement avec des responsables de l’application des lois et d’autres experts dans le cadre de cette enquête criminelle en cours. »

Cela fait suite au fait que le fabricant de Cyberpunk 2077, CD Projekt, a été victime d’un piratage en février.

