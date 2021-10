Des plans secrets pour couper l’armée britannique dévoilés : la force britannique sera plus petite que l’Allemagne | Royaume-Uni | Nouvelles

Cela survient alors que les experts avertissent que l’état des coupes actuelles, qui doit être confirmé le mois prochain, a déjà rendu le service incapable de se défendre contre l’agression russe.

Un ex-général a déclaré qu’ils quitteraient la Grande-Bretagne « en remontant le fond et en invitant tous ceux qui nous souhaitent du mal à y garer leur vélo ».

En vertu du document de commandement de la défense de mars dernier, l’armée de 80 000 hommes diminuera de 11% à seulement 72 500 soldats d’ici 2025 avec des chars, de l’artillerie mise au rebut et des terres vendues alors qu’elle tente de relever les défis de la guerre future.

Alors que la Royal Navy, qui a récemment fourni le nouveau chef d’état-major de la Défense, l’amiral Sir Tony Radakin, est fermement au centre des ambitions mondiales largement maritimes du gouvernement, l’armée – autrefois si dominante en Afghanistan et en Irak – est désormais fermement devenue « le avorton de la portée », a déclaré le général Sir Richard Barrons.

Côté équipement, l’écriture est déjà sur le mur.

La mise au rebut de 227 chars Challenger 2 ne laissera que 148 chars Challenger 3 plus performants ; des centaines de canons d’artillerie AS-90 iront sans remplacement; 600 guerriers – essentiels pour permettre à l’infanterie d’opérer avec des chars, devraient disparaître d’ici 2025 ; 200 Cimeterres, toujours utilisés, iront ; un contrat pour 400 véhicules tactiques légers conjoints (JVLT) fabriqués aux États-Unis a été annulé et Ajax – un véhicule de reconnaissance et de frappe en profondeur présenté comme la pierre angulaire de la nouvelle posture de l’armée britannique – est embourbé dans des problèmes technologiques et pourrait également être mis au rebut.

Des plans visant à réduire la taille de l’armée à environ 65 000 avaient déjà été lancés avant la publication du document de commandement de la défense, mais ont été rejetés en raison d’une augmentation de 16,5 milliards de livres sterling.

Cependant, cet argent, étalé sur trois ans, serait le montant nécessaire pour combler le « trou arrière de financement » du ministère de la Défense.

Les nouvelles propositions ont déjà été présentées aux commandants et seront discutées par les hauts gradés lors d’une réunion tenue par le chef d’état-major général, le général Sir Mark Carleton-Smith, le mois prochain, à la suite de ce qui devrait être une « main dure » du chancelier Rishi Sunak. dans le budget du 27 octobre.

Les plans – qui n’ont pas été démentis par le ministère de la Défense – ont amené hier soir une source de haut niveau à noter que « ce qui était déjà un massacre de capacités est maintenant un bain de sang »

S’exprimant hier soir, le général Sir Richard Barrons, qui a dirigé le commandement des forces interarmées jusqu’en 2016, a déclaré : « Nous savons que l’armée doit investir beaucoup plus dans la défense aérienne et antimissile, la puissance de feu de précision à longue portée, la mobilité protégée adaptée aux zones urbaines et une voie qui peut se disperser, car les grandes formations blindées ne sont plus que des cibles maintenant. Nous avons vu en Ukraine que la Russie peut les détruire en seulement 20 minutes. Se cacher dans les bois ne suffit pas.

« Le problème, c’est que nous n’avons encore rien pour remplacer ces choses. Cela signifie que l’armée britannique sera confrontée à un écart stratégique de dix ans, ce qui vous laissera une gendarmerie qui ne sera pas à la hauteur des capacités des pairs et de l’État, ce qui n’est pas bon contre la Russie et n’apportera pas une contribution significative à OTAN.

« Cet équipement existe et si nous ne pouvons pas le produire, nous devons l’acheter. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’attendre dix ans pendant que nous réglons cela, sinon nous nous retrouverons allongés par terre et les fesses en l’air et inviter quiconque souhaite nous faire du mal à y garer son vélo.

Robert Clark, expert de la défense auprès du char de remerciement de la Henry Jackson Society, a déclaré : « L’épine dorsale de l’armée britannique au cours des 75 dernières années a été de fournir un moyen de dissuasion conventionnel par une division de combat de guerre blindée, qui est maintenant obsolète.

« Nous avons deux régiments de chars, ce qui est risible, un remplacement pour un véhicule de combat d’infanterie qui n’est nulle part en vue et notre véhicule de reconnaissance, l’Ajax, est inondé de retards. »

Il a déclaré que tandis que l’armée se concentrait sur des capacités telles que les « manœuvres d’information », les « opérations combinées » et les « domaines intégrés », « vous ne pouvez pas nier un territoire et tuer l’ennemi avec un ordinateur portable ou depuis l’espace, ni protéger les intérêts mondiaux dans L’Europe, l’océan Indien et le Pacifique sans une infanterie capable et crédible.

« A partir de ce moment, l’armée britannique ne pourra plus aligner de brigade blindée, que ce soit avec des alliés ou en isolation.

« Ce qui nous reste, c’est une force qui peut faire de la résilience nationale – si trop de bases régionales ne sont pas supprimées – des missions d’entraînement à l’étranger, des combats dans les zones grises avec le nouveau régiment de Rangers et c’est tout. »

L’ancien chef d’état-major général, le général Lord Dannatt, a déclaré que la nomination de l’amiral Radakin en tant que CDS montrait à quel point l’armée « n’était pas très heureuse en ce moment ».

Il a ajouté : « Il semble que l’armée britannique aille dans la même direction que l’armée canadienne a prise il y a 20 ans, lorsque la décision a été prise de se concentrer sur le maintien de la paix tout en faisant la guerre en douceur.

« Mais ils ont découvert que si vous permettez à votre noyau de combat de s’éroder, vos compétences de maintien de la paix ne sont pas très bonnes non plus et en 2006, ils se sont mis à redevenir plus capables. »

Interrogé sur la réduction proposée de 22%, un porte-parole de l’armée a déclaré: « Au printemps, il a été annoncé au Parlement que l’armée serait restructurée pour faire face aux menaces futures alors que nous mettrons en œuvre les résultats de l’examen intégré. »

« Les plans de réforme structurelle ne sont pas encore finalisés, donc la spéculation à ce stade est inutile et trompeuse. Des plans détaillés seront soumis aux ministres plus tard cet automne et les décisions rendues publiques une fois finalisées. »