Des plates-formes fiables pour le travail et le jeu

Un ordinateur de bureau fiable est indispensable pour les utilisateurs à la recherche d’une excellente « station de base » informatique dans leur maison. Bien qu’ils soient loin d’être aussi portables que les ordinateurs portables ou les tablettes, les ordinateurs de bureau sont souvent exponentiellement moins chers et plus puissants pour l’argent, et destinés à être utilisés comme des chevaux de bataille de tous les jours, des ordinateurs familiaux ou des PC centrés sur les jeux. Mais avec autant de configurations dans la nature, il peut être difficile de choisir celle qui vous convient le mieux. Dans cet esprit, nous avons compilé ce guide pour vous aider à choisir le bon ordinateur de bureau pour vous. Cela devrait vous aider à être plus perspicace quant au PC qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins informatiques.

Il y a plusieurs facteurs que vous devez garder à l’esprit lorsque vous recherchez un ordinateur de bureau. Tout d’abord, vous devez établir votre cas d’utilisation. Allez-vous travailler beaucoup sur votre nouvel ordinateur, ou s’agit-il d’un PC à usage familial que tout le monde partagera ? Voulez-vous vous assurer qu’il a encore une certaine puissance de jeu ? Tout cela entrera en jeu lorsque vous examinerez les spécifications, le matériel, l’évolutivité et la taille de la tour. Les meilleurs ordinateurs de bureau garantiront également que toutes vos cases sont cochées.

L’argent est également un facteur, car vous ne voudrez peut-être pas vider votre portefeuille si rapidement sur un ordinateur de bureau, par exemple, si vous utilisez également un ordinateur portable dans certaines situations. De même, vous pouvez décider que vous voulez un ordinateur de bureau puissant qui peut gérer tout ce que vous lui lancez, et l’argent n’est pas un objet. Le budget est toujours important à garder à l’esprit dans ces cas.

Meilleur ordinateur de bureau dans l’ensemble : Dell XPS 8930 Tower Desktop

Avantages: Très personnalisable, processeur Intel Core i7-8700 6 cœurs, beaucoup d’espace HD, 16 Go de mémoire DDR4, boîtier noir élégant

Les inconvénients: Sujet aux empreintes digitales, GPU plus faible

Si vous avez besoin d’un ordinateur de bureau qui fonctionne à la fois comme une excellente option pour les jeux et une excellente pièce maîtresse pour votre bureau à domicile, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Dell XPS 8930. Il est polyvalent, puissant et plein de composants qui vous assureront de ne pas Vous n’avez pas à vous soucier de l’exécution d’applications gourmandes en ressources, d’un disque dur qui offre une quantité d’espace ridicule et d’un GPU intégré qui peut également gérer un peu de jeu. Cela en fait de loin l’un des meilleurs ordinateurs de bureau.

Cette tour est livrée avec un processeur i7 à 8 cœurs avec 64 Go de RAM et 4 To de stockage. Il utilise une carte graphique intégrée, ce qui signifie qu’il ne pourra exécuter aucun jeu que vous pourriez lui lancer, mais il est plus que capable de gérer la plupart des tâches, de l’édition graphique au traitement de texte et à la navigation sur Internet avec plusieurs onglets. De plus, il y a beaucoup d’espace pour stocker tous vos fichiers.

Le XPS 8930 est également équipé d’une variété de ports, dont trois emplacements USB-A, un port USB-C, une prise microphone et casque et un lecteur de carte SD, avec plus à l’arrière de la machine si vous en avez besoin. Il s’agit d’une machine vraiment conçue pour gérer toutes les situations dans un ensemble élégant et peu encombrant, idéal pour la plupart des utilisateurs.

Meilleur ordinateur de jeu : Alienware Aurora R11

Avantages: Processeur haut de gamme très personnalisable, bon GPU, superbe châssis

Les inconvénients: Bruyant en courant, très cher

Si vous recherchez un PC de jeu dédié, il peut être difficile de rassembler tous les composants nécessaires pour en construire un dès maintenant, en particulier un puissant GPU. L’Alienware Aurora R11 est peut-être cher, mais il est livré avec tout ce qu’un joueur peut souhaiter pour exécuter n’importe quel jeu du marché avec ses paramètres les plus élevés. Il se trouve également que c’est l’un des ordinateurs de bureau les plus distinctifs que vous trouverez sur le marché.

C’est une machine puissante que vous pouvez personnaliser à votre guise lorsque vous commandez, avec de nombreuses options impressionnantes. Il est livré avec un processeur Intel Core i9-10900F, un GPU Nvidia GeForce RTX 3090, avec jusqu’à 128 Go, jusqu’à 2 To de SSD. Il dispose également d’un éclairage RVB personnalisable et d’une souris et d’un clavier Dell pour démarrer.

Pour beaucoup, ce PC peut sembler un peu cher, surtout lorsqu’il y a tellement de composants que vous voudrez peut-être acheter en plus du bureau lui-même. Mais si vous ne voulez pas rechercher un GPU à utiliser pour créer votre propre PC, vous pouvez acheter ce préfabriqué pour combler le fossé. C’est une machine assez puissante pour gérer tout ce que vous pouvez lui lancer.

Meilleur Mac de bureau : Apple iMac

Avantages: Design coloré, performances solides, fonctionne avec d’autres produits Apple

Les inconvénients: Un peu cher, sélection de ports limitée

Vous recherchez un ordinateur de bureau et souhaitez rester dans l’écosystème Apple ? L’iMac d’Apple est une excellente option. L’iMac n’est peut-être pas l’ordinateur le plus puissant du marché, mais il est certainement assez puissant pour la majorité des utilisateurs et a également un design amusant.

L’iMac 2021 représente le retour des couleurs dans la série iMac. Il est disponible dans un certain nombre de couleurs différentes, comme le modèle rose que nous avons examiné. Il faut un peu de temps pour s’habituer aux lunettes blanches, mais vous vous y habituerez et elles n’ont pas l’air mal du tout.

Sous le capot, l’ordinateur est également relativement puissant. L’ordinateur est livré avec la puce M1 d’Apple, qui est sa première tentative de processeur informatique, et certainement assez puissante pour gérer la plupart des tâches de base. Si vous avez besoin de quelque chose pour naviguer sur le Web, gérer des documents bureautiques, etc., le M1 est à la hauteur.

À l’arrière de l’ordinateur, vous trouverez vos ports, et ils sont un peu limités. L’ordinateur offre deux ou quatre ports USB 4, ainsi qu’une prise casque. Pourtant, pour la plupart, l’iMac est un excellent moyen d’obtenir une expérience informatique de bureau dans l’écosystème d’Apple.

Meilleur ordinateur de bureau tout-en-un : HP Envy 32

Avantages: Grand écran, GPU RTX 2060, processeur Intel Core i7-9700, excellent son

Les inconvénients: Grande brique de charge, l’écran ne tourne pas

Pour ceux qui recherchent un PC tout-en-un, les Mac sont une option fantastique. Cependant, tout le monde ne préfère pas utiliser l’écosystème Mac. L’Envy 32 tout-en-un de type Mac de HP est esthétiquement similaire à tout ce qui attire les acheteurs vers les ordinateurs Mac tout en proposant un ensemble de fonctionnalités qui est une machine Windows haut de gamme et une centrale de productivité.

C’est une machine magnifique à voir et a fière allure sur n’importe quel bureau. Il dispose d’un écran géant de 32 pouces avec une résolution 4K et une prise en charge HDR impressionnante. Il est doté d’un couvercle en verre qui dissuade les empreintes digitales et est livré sur un support qui vous permet d’incliner et de déplacer l’écran vers l’avant à votre guise, bien que vous ne puissiez malheureusement pas le faire pivoter ou basculer entre les modes portrait et paysage. Certains des meilleurs ordinateurs de bureau offrent ici un peu plus de flexibilité.

Plus que son écran comme joyau, les composants internes de l’Envy 32 sont également impressionnants. Il existe des packages disponibles avec un impressionnant Intel Core i7-9700, Nvidia GeForce RTX 2060, 32 Go de mémoire et un disque SSD de 1 To qui se combinent pour en faire une excellente option de bureau pour travailler, jouer et tout le reste. Il est également livré avec un clavier et une souris, vous avez donc tout ce dont vous avez besoin pour commencer à créer, travailler ou jouer avec vos titres préférés.

Meilleur ordinateur de station de travail : Intel NUC 9 Pro

Avantages: Station de travail robuste et fiable, petite et compacte, idéale pour effectuer la plupart des tâches

Les inconvénients: Trop cher pour certains, ne peut pas se coucher sur le côté

Pour un poste de travail de bureau idéal pour le bureau à domicile, l’Intel NUC 9 Pro est un excellent mini PC évolutif. Il est peut-être de petite taille (et incroyablement fin aussi !), mais il est facile de l’étendre avec de la RAM supplémentaire, des disques durs et plus encore si vos besoins de travail changent et si le désir d’un poste de travail plus puissant apparaît.

Ce modulaire pèse moins de 5 livres, avec un processeur Intel Xeon E-2286M et un SSD de 1 To sous son capot. Utilisant une carte mère Intel Compute Element, il dispose d’un refroidissement intégré et d’un GPU intégré pour garantir que les tâches graphiques ou les modifications plus exigeantes que vous pourriez avoir besoin d’effectuer puissent être effectuées en double.

C’est le type de bureau que vous voulez dans votre bureau à domicile, car il est parfait pour ouvrir un tas d’onglets pour travailler dans Chrome, éditer quelques documents PowerPoint et Word, puis créer des graphiques pour accompagner les idées que vous venez de discuter au cours d’un rapide Zoomer l’appel. Il peut gérer tout cela et plus encore. Ne pensez pas à jouer avec. Sinon, c’est un excellent PC de bureau qui garantira que vous n’êtes pas le seul à rester sans ordinateur en état de marche, devant vous rendre au bureau lorsque tout le monde est resté à la maison.

Meilleur ordinateur de bureau à petit budget : Acer Aspire TC-895

Avantages: Un peu plus de 500 $, un processeur Intel Core de 10 génération, de nombreuses options de ports, un clavier et une souris inclus

Les inconvénients: Pas d’option pour le GPU dédié

Acer est un nom reconnaissable dans le domaine du matériel et un fabricant fiable lorsqu’il s’agit de PC performants et performants. L’Acer Aspire TC-895 est une fantastique option budgétaire prédéfinie qui comprend des options de processeur Intel Core i3-1000 et Core i5-10400 de 10e génération avec un disque SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go pour beaucoup d’espace de stockage rapide . Il est également livré avec jusqu’à 12 Go de RAM DDR4 pour garantir que l’ordinateur a peu de mal à s’attaquer aux tâches que vous lui lancez. Tout cela dans un package pour un peu plus de 500 $, grâce à l’absence d’un GPU dédié.

Ce bureau est fermement niché entre le passé et le présent en termes de ports et d’accessibilité. Par exemple, il est livré avec un lecteur optique pour tous ceux qui ont encore besoin de faire des affaires avec des supports sur disque, ainsi qu’un certain nombre de ports, y compris USB-A, USB-C, un lecteur de carte SD, et plus encore lorsque le le système est renversé. Il est également livré avec un adaptateur sans fil au cas où vous souhaiteriez renoncer aux cordons pour une expérience de bureau plus propre.

Si vous prévoyez d’utiliser ce PC de bureau comme poste de travail, machine de navigation personnelle sur les réseaux sociaux ou même ordinateur central pour toute la famille, vous ne pouvez pas vous tromper en termes de prix ou de fonctionnalités.

