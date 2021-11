Des plongeurs ont découvert un horrible ver marin de 26 pieds qui ne sort que la nuit

Des plongeurs au large des côtes de la Nouvelle-Zélande se sont retrouvés face à face avec un ver de mer géant mesurant près de 9 mètres de long.

La créature s’appelle un pyrosome, et même si cela peut sembler intimidant, il est en fait parfaitement sûr de s’en approcher. Les pyrosomes font partie d’une famille de créatures marines appelées tuniciers ou « ascidies ». Ils ont également été appelés cafards de la mer, note National Geographic, en raison de leur capacité à tirer de la nourriture même dans les environnements les plus inhospitaliers.

Les plongeurs nagent juste à côté de ce ver de mer géant

Le vidéaste Steve Hathaway et son ami Andrew Buttle ont découvert le pyrosome lors du tournage d’une promotion touristique en octobre 2018. Hathaway dit que Buttle a été le premier à remarquer l’énorme créature marine. Il a mis son équipement de plongée et a plongé juste après.

Le pyrosome qu’ils ont trouvé mesurait environ 26 pieds de long. Ces créatures translucides ressemblant à des vers peuvent souvent briller et ressembler à un sac en plastique flottant dans l’eau. Les deux plongeurs ont passé près d’une heure à nager autour de la créature, à prendre des photos et à capturer des vidéos. Hathaway dit qu’il espérait en apercevoir un depuis des années.

Ce n’est pas juste une créature

Les colonies de pyrosomes peuvent varier en taille de très petites à massives. Source de l’image : scubareg123/Adobe

Buttle a déclaré à National Geographic que nager à côté du pyrosome « ​​était assez incroyable ». Il a également noté comment ils pouvaient voir de près des milliers de minuscules créatures le long du corps du ver de mer géant.

C’est parce que les pyrosomes sont en fait une colonie à écoulement libre de centaines voire de milliers d’organismes individuels. Ces organismes sont connus sous le nom de zooïdes. Les petites créatures multicellulaires pompent de l’eau dans leur corps pour attraper et se nourrir de phytoplancton, de particules de caca et d’autres bactéries.

Andrew Jeffs, professeur de sciences marines à l’Université d’Auckland, affirme que le pyrosome et la salpe, un cousin du pyrosome, sont tous deux importants pour les eaux tropicales en tant que source de nourriture. D’autres créatures comme les tortues et les langoustes s’accrochent aux tubes et peuvent se nourrir pendant des semaines.

La nuit, des pyrosomes remontent à la surface de la mer. Là, ils se nourrissent de tout ce qu’ils peuvent trouver dans l’eau. Leurs corps ressemblent beaucoup à des organismes gélatineux comme les méduses. De plus, ils brillent en raison de la bioluminescence naturelle. Alors que celui-ci mesurait 26 pieds de long, ils peuvent mesurer jusqu’à un centimètre. Tant que la colonie entière n’est pas anéantie, elle peut théoriquement vivre éternellement.

Les observations de ces vers de mer géants sont rares. Mais, les scientifiques font plus d’efforts pour étudier et comprendre ces créatures.