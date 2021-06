Des pluies initiales supérieures à la normale ne parviennent pas à stimuler les semis de kharif alors que la mousson s’est arrêtée

in

En raison de l’arrêt de la mousson, les précipitations quotidiennes à travers le pays ont considérablement diminué. Par exemple, le 29 juin, il était de 43 % inférieur à la normale et le 30 juin, il était de 56 % inférieur à la moyenne, a déclaré un haut responsable du ministère de l’Agriculture.

Le premier mois de la mousson de juin-septembre a enregistré des pluies de 10 % supérieures à la normale, chacune des quatre régions — Est et Nord-Est, Nord-Ouest, Centre et Sud de la péninsule — signalant des précipitations excédentaires. Cependant, les pluies excédentaires n’ont pas pu aider les semis car la mousson est au point mort depuis le 19 juin et ne devrait pas reprendre avant le 7 juillet, selon les dernières prévisions.

Pour l’ensemble du pays, les précipitations cumulées au cours de la mousson du sud-ouest de cette année jusqu’au 30 juin ont été d’environ 10 % au-dessus de la moyenne à longue période (LPA) avec des précipitations réelles enregistrées à 18,29 cm contre une normale de 16,69 cm, Département météorologique indien ) a déclaré dans un communiqué.

“L’avancée de la mousson du sud-ouest dans les parties restantes du Rajasthan, de Delhi, de l’Haryana et du Pendjab n’est pas probable avant le 7 juillet”, a déclaré IMD. L’arrêt de la mousson était principalement dû à l’impact des vents d’ouest aux latitudes moyennes, à l’oscillation Madden Julian (MJO) défavorable et à l’absence de formation de système dépressionnaire sur le nord de la baie du Bengale.

“Le MJO se situe actuellement dans la phase 1 (Afrique orientale équatoriale) avec une amplitude supérieure à 1. Il est susceptible de se propager vers l’est dans la phase 2 (océan Indien équatorial occidental et mer d’Arabie adjacente) avec une amplitude proche de 1 d’ici le 2 juillet et plus loin dans la phase 3 (est de l’océan Indien équatorial baie du Bengale) à partir du 7 juillet.

Par conséquent, la phase de MJO est susceptible de favoriser progressivement l’amélioration de la convection et du flux transéquatorial sur le nord de l’océan Indien vers le 7 juillet. Les prévisions des modèles montrent que les vents d’est du golfe du Bengale dans les niveaux troposphériques inférieurs ne devraient pas s’établir sur le nord plaines occidentales de l’Inde avant le 7 juillet », a déclaré le bureau météorologique.

En raison de l’arrêt de la mousson, les précipitations quotidiennes à travers le pays ont considérablement diminué. Par exemple, le 29 juin, il était de 43 % inférieur à la normale et le 30 juin, il était de 56 % inférieur à la moyenne, a déclaré un haut responsable du ministère de l’Agriculture.

La superficie d’arachide dans le Gujarat, le plus grand État producteur, a enregistré une baisse de 19% à environ 10 lakh d’hectares au 28 juin, en grande partie parce que les précipitations de mousson ont été 27% inférieures à la normale dans les principales régions de croissance de Saurashtra et Kutch. Cependant, la zone cotonnière a connu une baisse marginale de 2% à 11,46 lakh hectare alors que d’autres parties du Gujarat ont reçu des précipitations presque normales.

De même, dans le Maharashtra, il y a eu une baisse de 62% de la superficie de semis kharif à 23 lakh hectare au 21 juin par rapport à l’année précédente. Le gouvernement de l’État avait publié la semaine dernière un avis exhortant les agriculteurs à ne pas se précipiter pour les semis kharif et à attendre un certain temps pour assurer des douches adéquates. D’autres États comme l’Uttar Pradesh et l’Haryana ont également signalé une baisse de la superficie totale au 21 juin. Le déficit pluviométrique au Kerala atteint 36% dans tous les districts, à l’exception de Kottayam, qui signale des pluies insuffisantes.

Cependant, la superficie de semis de soja dans le Madhya Pradesh, le plus grand État producteur, a été 10 fois supérieure au niveau de l’année dernière à 8,17 lakh hectares au 21 juin. Le Madhya Pradesh a reçu 36% de pluies de plus que la normale alors que seulement neuf des 51 districts ont des précipitations insuffisantes en juin.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.