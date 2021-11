Des pluies pendant Diwali ? IMD prédit un ciel couvert et de faibles pluies dans cet état

Le Maharashtra a enregistré 82,7 mm de précipitations – un excédent de 16% – en octobre, principalement en raison de l’impact des cyclones Shaheen et Gulab au début du mois. (Déposer)

Le département météorologique indien (IMD) a déclaré que certaines parties du Madhya Maharashtra, notamment les districts de Konkan, Marathwada et Pune, pourraient subir des orages jusqu’à samedi. Une configuration météorologique similaire est susceptible de persister sur les parties sud de l’État jusqu’à la deuxième semaine de novembre.

Anupam Kashyapi, chef de la division des prévisions météorologiques de l’IMD à Pune, a déclaré que même s’il n’y avait pas de système météorologique fort près du Maharashtra, une dépression près du Sri Lanka était responsable des vents d’est sur la partie sud de l’État. Le système peut provoquer des pluies légères isolées, a ajouté Kashyapi.

Le bureau du Met a prédit des conditions nuageuses après l’après-midi, associées à de faibles précipitations jusqu’à mardi, à Pune. Le ciel nuageux rendra le froid hivernal moins important, tandis que les températures diurnes devraient rester au-dessus de 32 ° C au cours de la semaine à venir, a déclaré l’agence météorologique.

Dimanche, Ratnagiri a enregistré la température maximale la plus élevée de 36°C, poursuivant le schéma qui prévaut sur le Konkan depuis le milieu de la semaine dernière. Vengurla était l’endroit le plus chaud du pays samedi à 36°C. Jalgaon, en revanche, était l’endroit le plus frais du Maharashtra dimanche à 12°C.

Le département du Met a émis une «alerte jaune» pour Sangli, Sindhudurg, Ratnagiri, Satara et Kolhapur entre lundi et jeudi. L’agence météorologique prévoit des orages dans ces quartiers pendant cette période. Pune restera également en « alerte jaune » mercredi et jeudi, tandis que l’avertissement pour Solapur sera en place de mardi à jeudi.

Le Maharashtra a enregistré 82,7 mm de précipitations – un excédent de 16% – en octobre, principalement en raison de l’impact des cyclones Shaheen et Gulab au début du mois. Pune, Nashik, Dhule, Aurangabad, Jalna, Jalgaon et Ahmednagar ont enregistré des précipitations « excessives » le mois dernier, classées par l’IMD.

Des précipitations de moindre intensité devraient se poursuivre dans le Madhya Maharashtra et le sud de Konkan entre le 5 et le 11 novembre. Avec cela, a déclaré l’IMD, des conditions hivernales dans le Maharashtra ne sont prévues que pendant la seconde moitié du mois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.