Des pneus plus tendres, une meilleure course, un vainqueur différent ? Cinq points de discussion du GP d’Autriche · .

Le deuxième week-end consécutif de Formule 1 sur le même circuit ne suivra pas nécessairement l’histoire du premier, ni même ne verra la domination de Max Verstappen de Red Bull se poursuivre.

Voici les points de discussion pour la deuxième des deux courses consécutives au Red Bull Ring – le Grand Prix d’Autriche.

Des pneus plus tendres conduiront-ils à une course différente ?

La pandémie a conduit à la situation inhabituelle du même circuit organisant deux grands prix, mais cela s’est produit sur trois pistes distinctes en 2020 (y compris à Bahreïn où deux tracés différents ont été utilisés) et l’un de ces sites était le Red Bull Ring.

L’autre était Silverstone, où les efforts de Pirelli pour empêcher un résultat répété pour les fans les ont vus apporter différents pneus composés aux deux réunions de course. Ils ont commencé avec les offres de caoutchouc plus dures, puis ont donné aux équipes les options les plus douces pour la course de suivi.

Mis à part les températures extrêmement chaudes à Silverstone, un facteur qui a contribué à ce que les pilotes de Mercedes aient des pneus spectaculaires dans les derniers tours du Grand Prix de Grande-Bretagne, il n’y avait pas trop de différence dans la façon dont la course s’est déroulée à l’avant lorsque les pneus plus tendres ont été mis à disposition pour le Grand Prix F1 du 70e anniversaire qui a suivi, ni entre les courses du Red Bull Ring quelques semaines auparavant.

Verstappen a été rapide sur les pneus les plus tendres de PirelliAvec un développement aussi limité des voitures depuis lors, outre les niveaux réduits d’appui arrière imposés par les changements de réglementation qui limitaient ce que les équipes pouvaient faire avec la surface au sol, il est peu probable que nous obtenions un Grand Prix d’Autriche très différent par rapport au Grand Prix de Styrie.

Parce que l’Autriche a ouvert la saison l’année dernière, la course était un peu plus frénétique et en conséquence, il y a eu des interruptions de la voiture de sécurité, mais la plupart s’étaient arrêtées une semaine plus tard. La course du week-end dernier a été plutôt processionnelle, notamment en tête du peloton, où les deux premières places n’ont jamais changé de mains.

Il est possible que la stratégie à un seul arrêt devienne moins favorable que celle à deux arrêts pour Red Bull et Mercedes maintenant, le pneu C5 sera disponible, mais étant donné qu’ils auront probablement un énorme avantage sur tout le monde, est-ce que cela va même faire du trafic après les arrêts aux stands un problème pour eux si le milieu de terrain opte pour la même stratégie ?

C’est peut-être ce dont Mercedes a besoin pour rebondir contre Red Bull et mettre fin à sa séquence de quatre victoires consécutives.

L’attente des points de Williams continue

Williams devrait être à nouveau compétitifPour le premier tiers du Grand Prix de Styrie, George Russell était bien parti pour prendre ses premiers points en tant que pilote Williams. Après la mi-course, il était assis dans le garage de l’équipe après un arrêt au stand de plusieurs minutes et se demandait comment un problème de bloc d’alimentation l’avait sorti d’une course dans laquelle son équipe avait semblé véritablement compétitive.

Williams était considérablement plus proche du rythme de qualification au Red Bull Ring par rapport aux deux visites effectuées l’année dernière, et il s’agissait de leur performance la plus compétitive sur le circuit depuis 2016, lorsque Valtteri Bottas était 1,03% plus lent que le tour de la pole. Russell était à 1,30 % du rythme samedi dernier et a égalé son meilleur résultat de qualification au sein de l’équipe en 11e place.

Son premier relais de 24 tours en huitième place a été le plus long séjour qu’une voiture Williams ait passé dans une position de pointage depuis le Grand Prix de Toscane de l’année dernière au Mugello, où il a également couru jusqu’à la huitième place et a passé 36 tours dans le top 10, et à chaque course qui taquine une fin des points mais l’arrache d’une manière ou d’une autre, Russell s’est habitué au besoin fréquent de rebondir après une déception.

Il ne fait donc aucun doute mentalement qu’il sera à nouveau en pleine forme ce week-end, et la voiture ne devrait fondamentalement pas être moins compétitive qu’elle ne l’était il y a quelques jours. Mais l’utilisation d’un composé de pneu plus tendre peut être le point de friction ici, en particulier si le GP d’Autriche est une course à deux arrêts, car Williams n’a pas semblé fort sur le pneu le plus tendre de Pirelli, le C5, qui a été utilisé à Monaco et à Bakou.

Fernando Alonso, qui avait Russell en étroite compagnie le week-end dernier, s’attend à ce qu’ils soient à nouveau compétitifs. “Il était aussi très rapide vendredi dans la Williams”, a-t-il déclaré. « Je pense qu’ils étaient aussi 11e l’an dernier en Autriche.

« Il semble donc qu’ils soient généralement rapides sur ce circuit. Je m’attendais donc à une course solide de leur part. Malheureusement, il a dû prendre sa retraite. Mais le week-end prochain, je m’attends à ce que Williams soit à nouveau très proche de nous.

Les choix de pneus du vendredi

La variation des stratégies des équipes lors des essais du vendredi rend difficile de tirer des images fiables de qui sera le plus rapide en qualification le lendemain, et ce sera encore plus le cas que d’habitude ce week-end car Pirelli apporte de nouveaux pneus arrière pour toutes les équipes à utiliser. .

Les équipes auront de nouveaux pneus à tester lors des essais Pendant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, il y a eu deux éruptions pour les pilotes utilisant le pneu à gomme moyenne C3. De nouvelles restrictions sur l’utilisation des pneus sont nées de cela, qui sont en vigueur depuis deux courses, mais maintenant Pirelli a apporté une construction révisée du pneu arrière pour les tests. Deux sets de cette nouvelle C3 seront fournis à chaque équipe pour une utilisation lors des deux premières séances d’essais du GP d’Autriche.

“Cette décision a été prise en plus de la directive technique récemment publiée et des derniers paramètres de démarrage prescrits par Pirelli, compte tenu du fait qu’il n’est actuellement pas possible de surveiller les conditions de fonctionnement en temps réel”, a déclaré Pirelli dans un communiqué.

Le différentiel de performances du modèle révisé de la C3 n’est pas clair, le cas échéant, mais en l’utilisant pendant les essais, il réduit le temps des équipes sur le pneu C5 qui n’a été utilisé que sur les circuits urbains jusqu’à présent en 2021. Et les deux sessions du vendredi ce l’année ne durent qu’une heure chacune.

Comme le C5 est le pneu de départ probable pour de nombreuses équipes de milieu de terrain qui ne seraient pas assez confiantes pour passer en Q3 sur le soft C4, le déficit de données de vendredi pourrait conduire à une séance d’essais vraiment excitante le samedi, puis à une confusion. qualifications – d’autant plus que nous ne connaissons pas encore les pressions minimales des pneus pour cette épreuve.

Si l’essai est couronné de succès, il est prévu que la C3 révisée soit présentée au GP de Grande-Bretagne avec les pneus avant inchangés pour le grand prix. Silverstone est l’une des pistes les plus exigeantes du calendrier pour l’utilisation des pneus, et a été le théâtre de nombreuses défaillances de pneus de Pirelli dans le passé, un problème qu’il veut éviter.

Deuxième chance pour les combattants du GP de Styrie

Avoir deux courses sur le même circuit donne à tout le monde dans le paddock une occasion rare d’aller au fond des problèmes et d’essayer ensuite leurs solutions sur le même asphalte plutôt que sur une piste complètement différente et même hors de propos.

Est-ce que deux courses sur la même piste aideront Ricciardo à progresser ? L’échec d’Esteban Ocon à dépasser la Q1 la dernière fois et une autre performance mystifiante de Daniel Ricciardo en qualifications font de ces deux pilotes les pilotes sous la plus grande pression – mais aussi avec la plus grande opportunité – de changer les choses autour de ce week-end.

Ocon doit s’assurer que ses commentaires sur la voiture sont aussi précis que possible vendredi matin, car l’équipe compte sur lui pour obtenir des informations tandis que son coéquipier d’Alpine Fernando Alonso remet sa voiture au leader des points de Formule 2 Guanyu Zhou pour faire ses débuts en F1.

Alonso a terminé neuvième du GP de Styrie et était convaincu qu’il “aurait pu faire beaucoup mieux” que cette position, et si c’était vraiment le maximum qu’Alpine pouvait tirer de sa voiture, cela donne certainement à Ocon un baromètre pour voir ce qu’il peut faire. se mettre à ce rythme. Cependant, Alonso a taquiné “nous avons quelque chose en tête pour améliorer les performances de la voiture” pour ce week-end.

Yuki Tsunoda d’AlphaTauri a terminé non loin derrière Alonso, qui, avec le duo Haas Nikita Mazepin et Mick Schumacher, appréciera grandement la chance en tant que recrues de F1 de mesurer leur propre taux d’amélioration en participant à deux courses Red Bull Ring, et Zhou n’est pas le ne pratiquez qu’un seul remplaçant alors que Callum Ilott, finaliste du titre F2 2020, conduit pour Alfa Romeo et Roy Nissany est à nouveau chez Williams.

La course de Ricciardo en Styrie a été compromise par la circulation et un problème du système de contrôle du groupe motopropulseur, mais il a également eu les mêmes problèmes de conduite qu’il a rencontrés depuis qu’il a rejoint McLaren cette saison. Il a travaillé dur avec l’équipe, mais de simples différences, comme le fait de ne pas passer en Q3 aussi souvent que Norris, compromettent à la fois ses stratégies de course et le travail qu’il peut faire pour préparer la voiture à un rythme sur un seul tour.

Avoir plus de temps pour se concentrer là-dessus ce week-end sera d’une grande aide, d’autant plus que son rythme de course méritait clairement un meilleur résultat.

Courses cool

La pluie qui s’est renversée à plusieurs reprises mais ne s’est pas matérialisée le week-end dernier arrivera-t-elle enfin ?

La pluie est restée à l’écart des séances de F1 du week-end dernier. Après un milieu de semaine très chaud, de l’air beaucoup plus frais entrera dans le Spielberg plus tard cette semaine et rendra les voitures plus performantes (sans jeu de mots) dans les Alpes de Styrie.

Cela minimisera la perte de performance du moteur qui se produit en altitude et changera la donne lorsqu’il s’agit de mettre la température dans les pneus puis de les gérer sur une distance de course. Plus de puissance, plus d’appui et plus d’adhérence signifient non seulement des temps au tour plus rapides, mais aussi moins de glissement, donc une meilleure gestion des pneus.

Sur le pneu C3 utilisé lors des deux courses du Red Bull Ring, Ricciardo et Carlos Sainz Jnr de Ferrari ont pu faire 41 tours avant de s’arrêter dans le GP de Styrie, et bien qu’un relais aussi long serait envisagé par plus de pilotes maintenant, il pourrait devenir négligé de toute façon au GP d’Autriche si les conditions plus fraîches permettent aux pilotes sur le pneu C5 plus rapide de courir plus longtemps.

