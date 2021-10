Des policières noires révèlent qu’on leur a dit de « se faire avorter ou d’être licenciées »

Au moins 10 femmes noires ont déposé un recours collectif contre la ville de Washington DC pour discrimination généralisée. Parmi eux se trouve Chanel Dickerson, qui, en tant que chef adjoint de la police, est la femme noire la mieux classée du département. Selon NBC News, lors d’une réunion communautaire mardi, Dickerson a partagé un secret personnel : en tant que cadette de 18 ans, on lui a dit qu’elle devait se faire avorter pour conserver son emploi.

« Mon choix d’avoir un bébé était personnel, et cela aurait dû être le mien seul et non pour un ultimatum de l’employeur », a déclaré Dickerson. « On m’a dit que je devais subir un avortement ou être renvoyé du programme des cadets MPD. »

Bien qu’on ne sache pas ce qui s’est passé par la suite, Dickerson fait partie du département depuis 1988. Elle, aux côtés d’autres policières actuelles ou anciennes de DC, a déposé une plainte le mois dernier, alléguant qu’elles avaient été victimes de discrimination en raison de leur race et de leur sexe. Parce que la division en charge du harcèlement est dirigée par un homme, les Dickerson ont déclaré qu’ils n’avaient pas seulement été traités avec hostilité, mais qu’ils avaient été discrédités lorsqu’ils se sont manifestés.

« Je comprends les conséquences désastreuses pour moi de participer à ce procès », a déclaré Dickerson lorsque le procès a été déposé en septembre. Elle a également partagé alors qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel répété.

Au cours de la réunion, Dickerson a noté qu’elle n’était jamais devenue mère et a parlé d’inconduite impliquant une autre policière qui tentait d’être affectée à un autre quart de travail.

«À partir de ce moment-là, je pense à la façon dont mes collègues féminines, lorsque j’ai été promu sergent. Et c’est un autre sergent qui a été promu avec moi, et elle avait besoin d’un changement propice à la prise en charge de son enfant en tant que mère célibataire. Malheureusement, elle a dû faire des choses qu’aucune femme ne devrait jamais avoir à faire pour s’occuper de son enfant.

Selon FOX 5, Dickerson n’avait pas initialement prévu de partager son histoire lors de la réunion communautaire, mais l’a fait sur le moment. Sa décision a donné aux autres le courage de s’exprimer.

Suite à la demande de Dickerson, une autre femme a pris la parole, affirmant qu’elle faisait face au même ultimatum : avorter ou être licenciée. Officier depuis 24 ans, Karen Arikpo a déclaré aux membres de la réunion, et plus tard à FOX 5, qu’en 1997, alors qu’elle était encore cadette, elle était tombée enceinte. Lorsqu’elle a découvert que les avortements étaient nécessaires pour éviter d’être licenciée, Arikpo a dit à son sergent de classe. « Elle a dit que j’avais besoin d’un avortement, et elle m’a référé à un médecin à Washington pour le faire. »

Arikpo n’a jamais parlé de l’expérience à personne, y compris à son mari. « Je pensais juste que c’était quelque chose que j’emporterais dans ma tombe », a-t-elle déclaré. « Je pensais que je pouvais le cacher », a-t-elle déclaré. « Il suffit de traverser l’académie et de le cacher. » Après cela, Arikpo a noté qu’elle n’avait jamais dit à personne d’autre ce qui s’était passé jusqu’à ce qu’elle apprenne que le chef adjoint Dickerson avait vécu la même chose en tant que cadet.

Selon FOX 5, le même sergent a parlé à Dickerson et à Arikpo des conséquences d’une grossesse. Ce sergent n’est plus au ministère. Leurs allégations ont été corroborées par un officier de sexe masculin qui était également dans la classe et a entendu l’ultimatum.

Arikpo, qui regrette d’avoir avorté, a déclaré qu’elle avait contacté Dickerson après s’être rendu compte qu’elle n’était pas seule.

« C’est tellement injuste », a déclaré Arikpo. « Et maintenant, je n’ai jamais pu avoir d’enfant. Toutes ces années, j’ai essayé et je n’ai jamais pu avoir de bébé. Dévastée, elle a partagé que même si elle avait essayé un traitement de fertilité, cela n’avait pas fonctionné.

« Je l’ai fait pour un travail », a-t-elle déclaré. « Et puis vouloir des enfants et ne pas pouvoir en avoir. Comment dites-vous cela aux gens ? »

On ne sait pas si Arikpo fait partie du recours collectif. Bien que Dickerson fasse partie du recours collectif, sa demande d’avortement n’y est pas incluse.

En plus du recours collectif intenté par les 10 officiers noirs, anciens ou actuels, un autre a été déposé cette semaine par trois autres femmes noires alléguant des abus et des représailles. Tous trois étaient d’anciens cadets qui prétendent avoir été victimes de représailles et de mauvais traitements après avoir coopéré à une enquête interne contre un supérieur.

Interrogé sur la réclamation de Dickerson par NBC News, le département de la police métropolitaine a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les litiges en cours mais « s’est engagé à traiter tous les membres de manière juste et équitable dans l’ensemble de notre organisation ».

Dans une déclaration concernant ce qui se passe aujourd’hui lorsque les recrues et les cadets tombent enceintes, le département a déclaré à FOX 5: «Si une recrue tombe enceinte pendant qu’elle est à l’académie, elle sera placée dans une future classe à la fin de son congé. Si une cadette tombe enceinte, elle poursuivra la partie éducative avec un PT modifié, selon les conseils d’un professionnel de la santé.

Les droits reproductifs sont des droits humains fondamentaux. Chaque personne devrait avoir le droit de décider ce qu’elle veut faire de son corps. Personne ne devrait avoir à choisir entre être enceinte ou garder un emploi.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.