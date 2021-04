Des policiers blessés alors que les manifestations anti-lock-out deviennent violentes

E

Huit policiers ont été blessés alors que les manifestations anti-lock-out dans le centre de Londres sont devenues violentes.

Les manifestants ont lancé des bouteilles alors que les agents tentaient de disperser la foule à Hyde Park samedi soir, a déclaré la police métropolitaine.

Des photographies publiées sur les réseaux sociaux montrent une policière qui saignait d’une coupure à la tête, tandis qu’une autre souffrait d’une blessure similaire au front.

Coronavirus – Sam 24 avril 2021

Deux officiers ont été emmenés à l’hôpital, bien que leurs blessures ne soient pas considérées comme graves, a déclaré le Met.

Les manifestations, qui ont également eu lieu sur Oxford Street, surviennent près de deux semaines après l’assouplissement des restrictions de verrouillage de Covid-19.

Cinq personnes ont été arrêtées pour des infractions, notamment des voies de fait contre la police et restent en détention, a indiqué le Met.

John Apter, président national de la Fédération de police d’Angleterre et du Pays de Galles, a tweeté: «Ces policiers font juste un travail, ils sont le fils de quelqu’un, la fille, ils sont mamans et papas.

«Être ciblé comme ils le sont en dit long sur la société que nous sommes devenue.

«Je continuerai de faire de mon mieux pour les soutenir, mais j’ai besoin que le gouvernement fasse plus, beaucoup plus.»

Les manifestants ont brandi des banderoles avec des messages tels que: «Covid-19 Vaccine Holocaust» et: «No To Vaccine Passports».

Une autre bannière disait: “Vous n’avez pas besoin de preuves pour connaître la vérité.”

Plus tôt dans la journée, le Met a déclaré qu’un homme de 38 ans avait été arrêté près de Embankment sur des soupçons d’atteinte à l’ordre public, tandis qu’un homme de 37 ans avait été arrêté près de Trafalgar Square, soupçonné d’être ivre et désordonné et public. ordre infraction.

La force a déclaré que les deux hommes avaient été placés en détention alors que les enquêtes se poursuivaient.

Les acheteurs ont afflué dans les rues principales et les buveurs ont avalé des pintes alors que les restrictions relatives aux coronavirus ont été levées en Angleterre le 12 avril.

Le Premier ministre Boris Johnson a exhorté le pays à «se comporter de manière responsable» alors que les gymnases intérieurs, les piscines, les salons de manucure et les zoos accueillaient les clients de nouveau.

Un examen du gouvernement sur la «certification du statut Covid» a déclaré qu’ils pourraient «potentiellement jouer un rôle» dans des environnements tels que les théâtres, les boîtes de nuit et les événements de masse, et pourraient également être utilisés dans les pubs et les restaurants pour réduire les restrictions de distanciation sociale.

Les documents enregistreraient – soit sur une application du NHS ou un certificat papier – si quelqu’un a eu un vaccin, un test de coronavirus négatif récent ou une immunité naturelle, après s’être rétabli de Covid-19.