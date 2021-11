Des policiers brisent la vitre d’une voiture de police après l’avoir prise pour un véhicule suspect

Des agents de la police métropolitaine ont brisé les vitres de la Nissan garée dans le centre de Londres (Photos: Nigel Howard)

La police a brisé les vitres d’une voiture d’apparence «suspecte» garée à quelques minutes de Big Ben, qui s’est avérée plus tard être l’une des leurs.

Des agents de police spécialisés rencontrés se sont précipités vers Matthew Parker Street, derrière le hall central méthodiste où l’ambassadrice israélienne Tzipi Hotovely devait assister à un événement, après que le véhicule sans surveillance a provoqué une alerte à la bombe, Le gardien signalé.

Le chauffeur n’étant nulle part en vue, ils ont été contraints de briser ses vitres latérales et arrière – seulement pour découvrir plus tard qu’il s’agissait d’une location qui aurait été utilisée par leurs collègues du Bedfordshire.

Des images de la scène prises juste après midi mardi montrent le véhicule fissuré entouré par la police, qui avait bouclé la zone à l’extérieur du hall central méthodiste.

Un porte-parole de la police métropolitaine a confirmé qu’il n’y avait pas eu d’explosion contrôlée et que l’incident avait maintenant été annulé.

Ils ont ajouté: « La fenêtre avait été brisée par des agents, il n’y avait pas eu d’explosion contrôlée.

Des officiers ont été appelés vers le véhicule «suspect» derrière le hall central méthodiste (Photo: Nigel Howard)



La force a bouclé la zone de Matthew Parker Street où la voiture était garée (Photo: Nigel Howard)

«La voiture était un véhicule de location, elle n’appartenait pas à la police métropolitaine. Croyez que c’était la police du Bedfordshire.

Cependant, ce n’était pas la seule alerte à la bombe dans la capitale mardi.

Quelques heures plus tard, vers 15 heures, la police s’est précipitée vers une gare routière et ferroviaire à West Croydon, dans le sud de Londres, où un autre véhicule «suspect» a été signalé.

Certains bâtiments et commerces des environs ont été évacués, tandis que des agents bloquaient les routes de la zone.

La force a par la suite confirmé que les agents avaient procédé à une explosion contrôlée du véhicule par mesure de précaution.

L’incident survient alors que le niveau de menace pour le Royaume-Uni du terrorisme international fixé par le Joint Terrorism Analysis Center est passé de « substantiel » à « grave » après une explosion mortelle à l’extérieur de l’hôpital pour femmes de Liverpool, au cours de laquelle une personne est décédée.

