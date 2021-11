Des policiers de Philadelphie enquêtent sur une attaque brutale entre étudiants dans le train SEPTA filmée

Selon une vidéo, des policiers de Philadelphie enquêtent sur une attaque impliquant des étudiants mardi à bord d’un train SEPTA.

Fox 29 a rapporté que la vidéo avait été prise vers 15 h 30 sur la Broad Street Line. La vidéo montre un groupe d’adolescentes criant après une autre jusqu’à ce que la confrontation prenne une tournure violente. Une fille qui se tient à proximité devient une cible et on la voit se faire cogner la tête contre la porte du train. La victime finit par tomber au sol et le groupe de filles la frappe, selon le rapport.

Train SEPTA dans une gare de Philadelphie. La police de Philadelphie enquête sur une attaque survenue mardi qui a été filmée. (.)

La station a rapporté que la police SEPTA travaille avec le département de police de Philadelphie et les responsables scolaires de la ville. Quatre des adolescents de la vidéo ont été identifiés, selon le rapport. Le rapport indique qu’il n’y a pas eu de blessés graves connus.

Les agresseurs dans la vidéo sont des Afro-Américains et les victimes semblent être des Américains d’origine asiatique, a rapporté NBC Philadelphia.

« Il doit y avoir une réponse de la police, des agents de sécurité scolaire de la SEPTA, anciennement connu sous le nom de police scolaire, et de la SEPTA elle-même », a déclaré David Oh, un conseiller municipal de Philadelphie. « Il y a une force de police et nous devons les voir. »