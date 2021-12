Des policiers de Tulsa sauvent et adoptent des « chiots de Noël »

Les policiers de Tulsa, en Oklahoma, ont secouru des chiots abandonnés, ce qui a amené plusieurs policiers à ajouter des membres de leur famille à fourrure dans leurs maisons à Noël.

« Hier soir, quelqu’un a laissé 5 chiots dans un sac de sport zippé sur le comptoir lors d’un QuikTrip à Tulsa, a publié le département dimanche sur Facebook.

Les agents étaient « submergés par les sentiments de Noël » et quatre d’entre eux ont immédiatement décidé d’adopter chacun un chiot. Le cinquième chiot a été adopté par l’employé de QuikTrip.

« Un grand merci aux chiots mignons, aux officiers géniaux et [QuikTrip] employé », a écrit le ministère.

Les responsables de l’application des lois ont demandé aux personnes de « veuillez adopter, ne pas acheter » lorsqu’elles recherchaient un ami à quatre pattes. Le département a ajouté: « Il y a beaucoup de sauvetages et d’abris qui sont en surcapacité pour les animaux abandonnés. »

Le ministère a publié des photos des agents et de leurs « chiots de Noël abandonnés » sur Facebook. On ne sait pas quelle est la race et l’âge des chiots.

