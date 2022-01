Des policiers du LAPD licenciés pour avoir joué en service

Deux policiers du LAPD ont été licenciés en 2017 pour avoir joué à Pokémon GO pendant leur service et un juge californien a rejeté leur appel en réintégration.

Un rapport de VICE note que, selon des documents judiciaires, les anciens officiers du LAPD Eric Mitchell et Louis Lozano ont perdu leur emploi pour « avoir volontairement abdiqué leur devoir d’assister la réponse d’un commandant à un vol en cours et avoir joué à un jeu mobile Pokémon pendant leur service. «

En avril 2017, Lozano et Mitchell ont reçu des instructions pour aider à un vol en cours alors qu’ils étaient stationnés au centre commercial de LA où l’incident avait eu lieu. Cependant, aucun des deux agents n’a répondu à l’appel. Au lieu de cela, ils ont choisi de courir après un Ronflex, un spawn rare dans Pokémon GO.

« Pendant environ les 20 minutes suivantes, les personnes capturées discutaient de Pokémon alors qu’elles se rendaient à différents endroits où les créatures virtuelles sont apparemment apparues sur leurs téléphones portables », indiquent les documents judiciaires. « En route vers l’emplacement de Snorlax, l’officier Mitchell a alerté l’officier Lozano » un Togetic vient d’apparaître « . »

Les officiers ont ensuite attrapé Togetic, s’exclamant – selon les documents judiciaires – « Holy Crap. Enfin », a déclaré Mitchell. « Les gars vont être tellement jaloux. »

Après l’incident, Lozano et Mitchell ont nié avoir joué à Pokémon GO. Ils ont tenté de faire appel au motif que la vidéo embarquée ne devrait pas être utilisée pour surveiller des conversations privées. Le vendredi 7 janvier, cependant, un juge a déclaré qu’il s’agissait d’une logique « défectueuse » et a rejeté leur appel.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.