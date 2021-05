Des policiers israéliens et plus de 300 Palestiniens blessés lors des dernières manifestations au lieu saint de Jérusalem ⋆ .

Une vingtaine de commissariats de police israéliens et plus de 300 Palestiniens ont été blessés lundi lors d’un affrontement dans un lieu saint pour juifs et musulmans à Jérusalem.

La police israélienne a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint pour les musulmans après que des Palestiniens aient lancé des pierres sur la police et que des Israéliens priaient sur le mur occidental voisin, un lieu saint où les juifs prient, selon l’Associated Press.

Les manifestants palestiniens s’étaient barricadés dans l’enceinte sacrée avec des planches de bois et de la ferraille et ont commencé à lancer des pierres sur la police stationnée à l’extérieur, a également rapporté le service de câblodistribution.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a tweeté une vidéo de manifestants à l’intérieur de la mosquée barricadant les entrées et stockant des pierres, qui ont ensuite été montrées comme étant lancées sur des Israéliens. Dans un autre tweet, ils ont affirmé que le Hamas avait incité les émeutes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que «les Palestiniens extrémistes prévoyaient bien à l’avance de déclencher des émeutes» et que la police israélienne protégeait les droits des Juifs et des autres musulmans à adorer pacifiquement.

Le même jour, un groupe de Palestiniens a agressé un chauffeur de bus juif avec des pierres avant que la police n’intervienne, selon le ministère israélien des Affaires étrangères.

Le conflit survient pendant le mois sacré musulman de Ramada et la fête israélienne du jour de Jérusalem.

