Des politiciens sur grand écran : des films de Bollywood inspirés d’histoires réelles de politiciens en Inde

Nous regardons des films de Bollywood inspirés d’histoires réelles de politiciens en Inde.

Par Reya Mehrotra

Récemment, le film très attendu sur la vie du défunt acteur-politicien Jayalalithaa Thalaivi avec Kangana Ranaut est sorti en salles et a reçu des critiques positives, en particulier dans le sud du pays d’où Jayalalithaa était originaire. Il y a un truc avec les films biographiques. Les vraies histoires d’hommes politiques, de sportifs ou de tous ceux qui ont réussi dans leurs domaines respectifs attirent le public sur les écrans par curiosité. Nous regardons des films de Bollywood inspirés d’histoires réelles de politiciens en Inde.

Thackeray

Le film Thackeray d’Abhijit Panse en 2019 était basé sur la vie de Balasaheb Thackeray. Caricaturiste de profession, il a fondé le parti Shiv Sena en 1966. Nawazuddin Siddiqui a joué le protagoniste comme Amrita Rao a joué sa femme. Le parti de droite pro-marathi et parti nationaliste hindou reste actif au Maharashtra et est actuellement au pouvoir. Thackeray avait une forte influence sur les Maharashtrians, en particulier à Mumbai, car il défendait leurs droits. Il a d’abord travaillé comme dessinateur avec Free Press Journal et a ensuite lancé son propre hebdomadaire de dessins animés Marmik avec son frère. Après le succès de Marmik, il a lancé son propre parti nommé Shiv Sena.

Sardar

Le film de 1994 de Ketan Mehta, Sardar avec Paresh Rawal, était basé sur la vie de Sardar Vallabhbhai Patel. Le film est un drame de passage à l’âge adulte car il montre Patel ridiculisant le combat de Gandhi pour l’indépendance. Mais plus tard, lorsqu’il rencontre Gandhi, il rejoint la lutte pour l’indépendance. Patel est devenu plus tard le premier vice-premier ministre de l’Inde. Il était un haut dirigeant du Congrès national indien et un avocat. Il était souvent appelé ‘Sardar’ ou ‘chef’. Il a été ministre de l’intérieur de l’Inde pendant l’intégration politique indienne et la guerre indo-pakistanaise de 1947.

Un homme insignifiant

Le documentaire sociopolitique de 2016 est basé sur le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, chef du parti Aam Aadmi. Il s’agit de la montée des manifestations anti-corruption en Inde qui a conduit à la formation de l’AAP. Le film a reçu une ovation debout au Festival international du film de Toronto. Ancien bureaucrate, Kejriwal a reçu le prix Ramon Magsaysay pour le leadership émergent pour sa campagne contre la corruption du gouvernement. Avant de devenir politicien, Kejriwal a travaillé au service des impôts indien en tant que co-commissaire à l’impôt sur le revenu à New Delhi.

Sarkar

La série de films Sarkar – Sarkar, Sarkar Raj et Sarkar 3 – serait inspirée par Le Parrain et vaguement basée sur la vie du politicien Balasaheb Thackeray. Le rôle d’Amitabh Bachchan en tant que Sarkar aurait plusieurs traits de Thackeray. Abhishek Bachchan joue le fils d’Amitabh dans le film. Le film de Ram Gopal Varma met également en vedette Katrina Kaif, Kay Kay Menon, Tanisha Mukherjee et Supriya Pathak dans des rôles de premier plan.

Aandhi

Le drame politique de 1975 serait vaguement basé sur la vie de l’ancien Premier ministre indien Indira Gandhi. Cependant, il a été déclaré plus tard que seul le style du personnage était inspiré de Gandhi. Réalisé par Gulzar, le film met en vedette Suchitra Sen et Sanjeev Kumar. L’histoire est basée sur la rencontre fortuite d’un couple séparé après plusieurs années. Aarti Devi, une politicienne à succès, séjourne dans un hôtel tenu par son ancien mari pendant une campagne électorale. Pendant son séjour, les deux se souviennent de leurs jours passés et de la façon dont la vie a évolué.

Thalaïvi

Le drame biographique indien de 2021 met en vedette Kangana Ranaut dans le rôle du défunt acteur-politicien Jayalalithaa. Il met en vedette Arvind Swami dans le rôle de MG Ramachandran. Le film est sorti en tamoul, hindi et télougou et a été réalisé par AL Vijay. Le film retrace le parcours de Jayalalithaa en tant qu’acteur, politicien et figure féministe de la politique indienne. Elle est devenue Tamil Nadu CM pour six mandats et a servi un total de 14 ans.

Gandhi, mon père

Le film de 2007 de Feroz Abbas Khan explore la relation troublée entre le Mahatma Gandhi et son aîné des quatre fils, Harilal Gandhi. Akshaye Khanna a dépeint le rôle du fils aîné de Gandhi. Alors que Harilal voulait partir à l’étranger et étudier pour devenir avocat comme son père, Gandhi voulait qu’il le rejoigne dans son combat pour des causes en Inde. Harilal abandonne les visions de son père et rejoint sa femme Gulab et ses enfants, mais ne parvient pas à s’instruire ou à gagner de l’argent, ce qui conduit à une vie dans la pauvreté. Sa femme meurt de maladie et il se met à l’alcool, se convertit à l’islam, pour se reconvertir plus tard dans une autre secte hindoue. Il décède peu de temps après que Gandhi a été abattu.

Premier ministre accidentel

Le film de 2019 était basé sur le livre Le Premier ministre accidentel écrit par l’analyste politique Sanjaya Baru. Il mettait en vedette Anupam Kher en tant que Premier ministre Manmohan Singh. Le film raconte comment Singh a été victime de l’approche dynastique du Congrès dans la promotion de Rahul Gandhi. Akshaye Khanna a interprété le rôle de Sanjaya Baru, Aahana Kumra a joué Priyanka Gandhi et Suzanne Bernert a endossé le personnage de Sonia Gandhi.

