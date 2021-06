Juridique & Réglementaire

“Des politiques plus rigides sont encore à venir”, déclarent les médias chinois alors que le métro de Pékin exécute le test e-CNY

Le groupe de médias chinois Caixin Global a publié cette semaine un éditorial intitulé “Il est temps de déclarer la guerre à la crypto-monnaie”.

L’éditorial explique comment aucun autre pays que la Chine n’a été plus déterminé à « mettre fin au commerce spéculatif de monnaies numériques » alors que la Banque populaire de Chine (PBOC) a demandé à plusieurs institutions financières et services de paiement de cesser de fournir des services liés à la cryptographie.

Le dernier développement en Chine visant à lutter contre l’extraction de crypto et le commerce de produits dérivés a arrêté plus de 10 000 machines minières dans le Yunnan.

Le taux de hachage Bitcoin a déjà chuté de manière assez drastique, envoyant le temps de blocage aux niveaux de 2010 représentant la fermeture des mineurs chinois. Et ces mineurs ont déjà déménagé ou sont en train de déménager à l’étranger.

40% des mineurs veulent réellement quitter la Chine tandis que 45% des mineurs choisissent de continuer à exploiter et d’attendre en Chine, et 14% des mineurs ont choisi de vendre des machines, selon l’enquête de la publication chinoise Wu Blockchain sur 409 mineurs de crypto.

Au milieu de cette répression, le métro de Pékin a lancé mardi un test de paiement DCEP / e-CNY où les utilisateurs peuvent scanner leur code QR de paiement pour l’entrée et la sortie.

Ceux qui ont activé le service RMB numérique d’ICBC peuvent participer au test de balayage via l’application Yilutongxing, l’application de voyage municipale de Pékin, dans les 24 lignes d’exploitation du métro de Pékin et 4 chemins de fer de banlieue.

Cette expérience s’étendra davantage au métro de Pékin et sera utilisée dans plusieurs scénarios, y compris la vente de billets et aux portes.

Selon l’article de Caixin, les dernières mesures réglementaires sont le résultat de la compréhension toujours croissante des décideurs politiques des risques émergents associés à la cryptographie et des besoins du pays pour mieux gérer les risques financiers et passer à une économie à faible émission de carbone.

“C’est un signal indubitable que des politiques plus rigides sont encore à venir”, a-t-il déclaré.

Bien que l’article reconnaisse que chaque fois qu’une crypto-monnaie est soumise à une pression réglementaire, “elle revient toujours encore plus fort qu’avant”, il poursuit en déclarant que le gouvernement chinois est sérieux cette fois, et les spéculateurs sont invités à abandonner ou à risquer de faire faillite. .

Dans l’ensemble, il est assez clair que “la manie de la crypto-monnaie est fondamentalement destructrice” et qu’elle devrait être “éradiquée à tous les niveaux comme les médecins qui travaillent pour éradiquer un virus”.

Selon le trader et économiste Alex Kruger, “ce n’est clairement pas fini, probablement d’autres actions à venir, mais pensez que le pire est prévu”.

Outre Caixin Global, Global Times a également publié cette semaine un article indiquant que Bitcoin ne vivra que sous terre et que les monnaies virtuelles sont considérées comme des monnaies illégales et des produits d’investissement illégaux.

Bitcoin a en fait été défini comme une marchandise virtuelle par la Banque centrale de Chine en 2013. Il y a quelques mois, Li Bo, le vice-gouverneur de la PBOC, a déclaré que Bitcoin devrait être utilisé comme outil d’investissement ou comme investissement alternatif.

Cette semaine, la présidente du FMI, Kristalina Georgieva, a proposé de nommer Li Bo au poste de vice-président, à compter du 23 août 2021.

