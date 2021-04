Des portiers de New York qui ont assisté à l’attaque d’une femme asiatique renvoyée ⋆ .

Les hommes qui ont vu une femme agressée à New York ont ​​été licenciés.

L’Organisation Brodsky possède des immeubles de luxe dans la ville, y compris le bâtiment qu’une femme asiatique âgée a été violemment agressée le mois dernier. La société a décidé de se séparer des portiers qui ont assisté à l’attaque sans intervenir, selon NBC News.

La femme, Vilma Kari, 65 ans, est d’origine philippine. Elle a été agressée alors qu’elle se rendait à l’église le 29 mars par Brandon Elliot, 38 ans, qui, selon les officiers, a lancé des remarques anti-asiatiques en la battant. La femme s’est retrouvée avec une fracture du bassin.

(Crédit: NYPD)

« Alors que la vidéo complète du lobby montre qu’une fois que l’assaillant est parti, les portiers sont apparus pour aider la victime et signaler un véhicule du NYPD, il est clair que les protocoles d’urgence et de sécurité requis n’ont pas été suivis », selon un communiqué publié par l’organisation Brodsky. mardi. «Pour cette raison, leur emploi a été résilié, avec effet immédiat.»

Elliot a été accusé de deux chefs de voies de fait au deuxième degré en tant que crime de haine et d’un chef de tentative de voies de fait au premier degré en tant que crime de haine.

Il était en liberté conditionnelle à vie pour avoir poignardé mortellement sa mère et a été libéré de prison en novembre 2019. Le suspect vivait dans un hôtel voisin pour sans-abri.

«Nous sommes extrêmement bouleversés et choqués par cet incident, et nos pensées vont à la victime. Nous avons travaillé avec la communauté civique de l’AAPI pour atteindre sa famille, ainsi que pour déterminer la meilleure façon de soutenir la lutte contre les crimes haineux anti-asiatiques », poursuit le communiqué.

Cette image extraite d’une vidéo de surveillance fournie par la police de New York montre une personne d’intérêt dans le cadre d’une agression contre une femme d’origine asiatique, lundi 29 mars 2021, à New York. (Avec l’aimable autorisation du service de police de New York via AP)

La vidéo montrait au moins trois personnes debout à la porte en train de regarder l’assaut. Une personne est vue en train de fermer la porte alors que la femme est blessée au sol.

L’organisation dit qu’elle est en train de recycler son personnel en «concernant les protocoles d’intervention d’urgence appropriés ainsi que la sensibilisation anti-biais et les interventions de proximité».

Rihanna a récemment rejoint une manifestation en faveur de la fin de la haine asiatique par theGrio.

Utilisant sa plate-forme pour défendre la justice sociale, Rihanna a rejoint lundi une manifestation «Stop à la haine asiatique» à New York.

Connue pour sa musique de premier plan et ses entreprises commerciales réussies, Rihanna n’est pas étrangère à l’activisme. De l’utilisation de son géant des médias sociaux à littéralement «mettre son argent là où sa bouche est» avec des dons généreux, Rihanna ne cesse de se démarquer et de s’exprimer.

Conformément à ses antécédents, Rihanna a été vue lors de la manifestation pour la justice raciale aux côtés de son assistante, Tina Truong, qui a profité de ses histoires Instagram pour partager des vidéos et des photos de la chanteuse.

Débutant tôt lundi matin, Instagram de Truong l’a montrée, ainsi que le chanteur, faisant des signes pour la manifestation. Les signes créatifs comportaient des dictons tels que «#StopAsianHate», «Hate = Racism Against God» et «Everybody vs. Racism». Les dernières vidéos montraient Rihanna dansant dans les rues pendant la manifestation, tenant son panneau de protestation haut dans la foule animée de manifestants.

Dans une vidéo amusante, on voit un manifestant «échanger des Instagram» avec Rihanna. La vidéo montrait la chanteuse de «Rude Boy» tapant son pseudo Instagram dans le téléphone du manifestant. Alors que son profil se charge et que la manifestante se rend compte que c’est le compte de Rihanna. Il se tourna vers elle et lui demanda: « C’est toi? » avant que Rihanna éclate de rire.

Comme l’a rapporté theGrio, il y a eu une augmentation significative des crimes haineux anti-asiatiques, en particulier depuis le début de la pandémie COVID-19 en 2020. Des manifestations «Stop Asian Hate» ont eu lieu dans tout le pays au cours du mois dernier à la suite des tragiques fusillades dans les spas. à Atlanta.

Rapports supplémentaires par Jared Alexander

