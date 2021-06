Des postes de contrôle d’un autre genre : la technologie simplifie la vie dans les communautés fermées

“Cependant, alors que les grandes villes restent au centre de l’attention, même de nouvelles communautés fermées dans des villes plus petites comme Siliguri, Kolhapur et Dehradun ont fait installer la plate-forme”, a déclaré Kumar.

La pandémie a considérablement reconfiguré les comportements au sein des sociétés de logement. Les ménages veulent savoir que tous les visiteurs ont une température normale ; ils veulent minimiser ou éliminer les déplacements en dehors de leur communauté, ce qui signifie qu’ils s’attendent non seulement à des livraisons de marchandises, mais même à des vaccinations qui arrivent aux portes de la communauté ; ils veulent que tout devienne numérique, que ce soit les paiements de la société, les annonces de la société, les célébrations ou les conversations. Tous ces éléments placent également une énorme responsabilité sur les épaules des associations de bien-être des résidents (RWA).

Dans ce climat difficile, il n’est pas étonnant que la demande de technologie ait augmenté parmi les sociétés de logement. L’application de gestion de communauté MyGate était utilisée par 6 000 sociétés en mars 2020, mais est maintenant utilisée par plus de 20 000 avec trois millions de foyers bénéficiant de la plate-forme. Selon Abhishek Kumar, COO et co-fondateur de MyGate, « Au cours des 15 derniers mois, nous avons continué à nous adapter aux besoins changeants de nos clients. Avec juste notre application, les familles peuvent payer leurs factures de maison et de services publics, rester à jour sur les questions de société, s’assurer que tous les visiteurs de la communauté sont marqués en toute sécurité et même acheter des produits de première nécessité, des masques N95 et des tests RT-PCR à l’épicerie. et les configurations de bureau à domicile. Tout cela a attiré l’attention des membres du comité de direction, qui bénéficient d’une charge administrative réduite grâce à notre application, entraînant une croissance plus forte que prévu de cette pandémie. »

L’utilité des fonctionnalités de MyGate dans la pandémie, à la fois anciennes et nouvelles, ressort clairement des chiffres. L’état de la température des visiteurs a été relayé plus de 10 millions de fois depuis mai 2020, la quarantaine de plus de 10 000 foyers a été gérée sur l’application et les factures numériques générées sur l’application sont passées de Rs 160 crore à Rs 35 crore en mars de l’année dernière. . En mai 2021, MyGate, dans le but d’aider les agriculteurs ébranlés par la pandémie, a apporté des mangues alphonso à des clients de Bengaluru et a pu vendre plus de 15 000 kg.

Ameya Dhuri, co-secrétaire, Prime S1-S9 CHS, Chembur, déclare : « Le service et le produit de MyGate nous ont été très utiles au cours de ces derniers mois. La quarantaine à la maison, les congés à la porte et les contrôles de température et de masque se sont également avérés extrêmement bénéfiques. C’est bon de voir comment la technologie assure une meilleure sécurité en ces temps difficiles.

À partir de juin, MyGate s’associe à de grandes marques de soins de santé pour organiser des campagnes de vaccination au sein de la société, après qu’une enquête menée auprès des utilisateurs de son application ait clairement indiqué le besoin pressant d’une telle initiative. Les créneaux et les paiements pour les vaccins seront également gérés via l’application pour faciliter les choses pour les résidents et les RWA.

Ces derniers temps, la demande pour MyGate a été la plus forte de la ville avec la plus grande concentration de sociétés de logement, Mumbai. “Cependant, alors que les grandes villes restent au centre de l’attention, même de nouvelles communautés fermées dans des villes plus petites comme Siliguri, Kolhapur et Dehradun ont fait installer la plate-forme”, a déclaré Kumar.

