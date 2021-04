Des pourparlers entre l’Inde et la Russie « complets et productifs »; le S-400 sera discuté plus tard cette année

Après le COVID, l’Inde et la Russie sont en pourparlers pour approfondir leur coopération vaccinale. (Image représentative)

Les principaux ministres de l’Inde et de la Russie se sont réunis à New Delhi mardi 6 avril 2021 et ont eu un large éventail de discussions axées sur les questions liées à la coopération en matière de défense et à la fabrication d’armes, à l’Afghanistan, au partenariat dans le domaine nucléaire, spatial et de la coopération économique. Une visite attendue du président russe Vladimir Poutine plus tard cette année pour le sommet annuel ainsi que la coopération en matière de vaccins ont été discutées aujourd’hui.

Relations bilatérales Inde-Russie:

Le ministre des Affaires extérieures, le Dr S Jaishankar, et le ministre russe des Affaires étrangères en visite, Sergueï Lavrov, ont tenu une conférence de presse conjointe à New Delhi à l’issue de leurs entretiens.

Jusqu’à présent, l’Inde et la Russie ont conclu 22 longues années de partenariat stratégique et près de 12 ans de partenariat stratégique spécial et privilégié. «Les discussions ont été« complètes et productives », a déclaré Jaishankar après la réunion.

Indo-Pacifique

Le ministre russe des Affaires étrangères en visite a fait écho à ce que le ministre des Affaires étrangères a dit sur l’Indo-Pacifique. «Nous sommes pour une coopération inclusive qui est pour quelque chose, pas contre quelqu’un», a déclaré M. Lavrov.

Au cours des entretiens, les deux parties ont partagé leurs vues sur l’Indo-Pacifique.

S’adressant à une conférence conjointe après la réunion, le ministre russe de la Défense a rejeté les suggestions d’une future alliance militaire entre la Russie et la Chine.

Ajoutant: «Au fait, nous avons également entendu des spéculations sur des alliances pro-militaires non seulement en référence aux relations entre la Russie et la Chine, mais aussi sur des alliances telles que Moyen-Orient-OTAN, Asie-OTAN.»

Système de missile anti-aérien S-400

Les deux diplomates ont esquivé les questions liées à la livraison du système d’armes S-400 de Moscou.

Répondant à une question soulevée par les parties indiennes, les deux ministres ont répondu en disant que les deux pays se sont engagés à approfondir la coopération militaro-technique.

Selon le ministre russe, «les déclarations des États-Unis n’ont pas été discutées. Au lieu de cela, nous avons confirmé que nos coopérations militaires s’approfondiraient. »

Pourquoi le S-400 est-il un problème important?

Comme cela a été rapporté dans Financial Express Online la semaine dernière, l’Inde et la Russie avaient signé en 2016 un accord pour le système de missiles basé sur l’intercepteur «Triumf». Ce système est considéré comme le meilleur au monde et a la capacité de détruire des missiles, des drones et même des avions ennemis jusqu’à une portée de 400 km.

L’administration Trump a introduit en 2017 la Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act ou CAATSA. Il s’agissait d’une loi fédérale américaine imposée à l’Iran, à la Corée du Nord et à la Russie.

Dans le cas de la Russie, cela signifiait des sanctions contre les intérêts russes, y compris le secteur de la défense et de la sécurité, l’industrie pétrolière et gazière ainsi que les institutions financières.

Et, depuis lors, la partie américaine a exhorté l’Inde à ne pas acheter le meilleur système de défense aérienne du monde, le S-400, et d’autres plates-formes militaires.

Il s’agit d’un accord qui vaut 5 milliards de dollars. Et la position constante de l’Inde était que le processus d’acquisition du système russe avait commencé bien avant que la CAATSA ne soit imposée par les États-Unis et qu’il ne s’agissait pas d’une loi des Nations Unies.

Une équipe de spécialistes militaires est déjà à Moscou pour suivre une formation sur les systèmes de défense aérienne S-400 Triumf «SA-21 Growler». Ce système est le principal pilier du partenariat stratégique spécial et privilégié entre les deux pays.

Répondant à une question des médias, le ministre russe en visite a déclaré: «Nous avons réitéré notre engagement en faveur de la coopération militaro-technique. Il existe une commission intergouvernementale sur la coopération militaro-technique et elle a des plans. Et cela inclut également une discussion sur la fabrication supplémentaire d’équipements militaires russes sur le territoire indien. »

À la question similaire de savoir si le S-400 a été discuté, le ministre indien des Affaires extérieures a déclaré que « plus tard dans l’année, lorsque le ministre de la Défense se réunira, le S-400 sera discuté. »

Le ministre russe dans son discours d’ouverture à l’issue de sa rencontre avec Jaishankar a déclaré aux médias que les deux pays discutent de la possibilité d’une production «supplémentaire» d’équipements militaires russes en Inde.

Diplomatie des vaccins

Après le COVID, l’Inde et la Russie sont en pourparlers pour approfondir leur coopération vaccinale. Le stade est prêt pour que l’organisme de réglementation indien autorise le vaccin contre le virus corona Spoutnik V fabriqué en Russie pour une utilisation d’urgence. Cela rendra alors disponible une troisième option de vaccin pour l’Inde qui connaît une augmentation du nombre d’infections Covid-19.

Une fois approuvé, selon les rapports, ce vaccin sera fabriqué par Dr Reddy’s Laboratories Ltd. Il s’agit d’un vaccin à deux doses et il doit être conservé sous forme liquide à ou en dessous de -18 degrés Celsius.

Inde-Russie et Afghanistan

À une question, M. Lavrov a déclaré: «Sans la participation de tous les groupes politiques, ethniques et autres en Afghanistan, les pourparlers ne seront pas durables.»

Pourquoi? Parce que, comme l’a déclaré le ministre russe, «le mouvement taliban fait partie de la société afghane. Et, pour tout règlement, un équilibre des intérêts de tous les groupes politiques, ethniques et religieux doit être reflété. Et ils devraient être représentés dans les structures de gouvernance. »

La réunion d’aujourd’hui entre les deux ministres des Affaires étrangères au milieu des États-Unis poussant le président afghan Ashraf Ghani et les talibans à conclure un accord de paix. Bien qu’il y ait une tension entre les États-Unis et Moscou, la partie russe a été publiquement soutenue la proposition américaine.

Quelle est la proposition américaine?

Les États-Unis veulent retirer 2500 soldats de l’Afghanistan déchiré par la guerre. Et, a proposé un gouvernement intérimaire d’unité nationale. Cela devrait rassembler les dirigeants talibans et afghans.

