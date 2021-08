Des pourparlers mouvementés débuteront à partir du 1er septembre à l’OMC pour conclure les négociations sur le pacte de subventions à la pêche

La 12e Conférence ministérielle aura lieu du 30 novembre au 3 décembre 2021 à Genève, en Suisse.

Des pourparlers mouvementés commenceront à partir du 1er septembre entre les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève pour aplanir les divergences sur un accord proposé sur les subventions à la pêche, a déclaré un responsable.

L’objectif est de conclure rapidement les négociations afin que les pays membres puissent finaliser le texte du pacte avant la 12e conférence ministérielle, qui se tiendra à Genève à partir du 30 novembre, a ajouté le responsable.

Les pourparlers se dérouleraient en deux étapes – du 1er au 12 septembre, puis du 13 septembre au 8 octobre.

Au cours de la première étape, l’Ambassadeur Santiago Wills, Président du Groupe de négociation sur les règles, tiendra des consultations sous divers formats. Dans ce cadre, les pays membres peuvent rencontrer le président ou tenir des discussions entre eux sur des questions clés.

Du 13 septembre au 8 octobre, des négociations intensives fondées sur des textes auront lieu sur des questions de fond sur lesquelles les points de vue des pays membres divergent.

L’objectif principal de la deuxième étape est de minimiser les différences et d’améliorer le texte de négociation en le rendant plus convergent.

“L’objectif est de finaliser un texte propre pleinement convenu, avant la 12e conférence ministérielle”, a déclaré le responsable.

L’accord vise à discipliner les subventions avec l’objectif global d’avoir une pêche durable, d’éliminer les subventions à la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée) et d’interdire les subventions contribuant à la surcapacité et à la surpêche.

Lors de la réunion ministérielle de l’OMC sur les subventions à la pêche le 15 juillet, le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal avait déclaré que les pays membres devaient encore parcourir un terrain important pour que le texte de négociation de l’accord soit équilibré afin de répondre aux préoccupations des pays en développement et des pays les moins avancés (PMA ).

L’Inde a souligné à maintes reprises qu’elle tenait à finaliser un accord sur les subventions à la pêche au sein de l’OMC, car les avantages irrationnels et la surpêche de nombreux pays nuisent aux pêcheurs nationaux et à leurs moyens de subsistance.

Goyal avait souligné qu’il est essentiel que les grands fournisseurs de subventions assument une plus grande responsabilité pour réduire leurs subventions et leurs capacités de pêche, conformément aux principes du « pollueur-payeur » et des « responsabilités communes mais différenciées ».

Selon lui, l’accord proposé doit répondre aux besoins actuels et futurs car la subvention à la pêche par habitant accordée par la plupart des pays en développement est minuscule par rapport aux pays de pêche avancés.

Alors que les pays développés font pression pour l’interdiction des subventions, l’Inde souhaite un résultat équitable et équilibré car le pays fournit un soutien à ses petits pêcheurs marginaux qui dépendent du secteur pour leur subsistance.

Contrairement aux pays riches qui fournissent des milliards de dollars de subventions à leurs pêcheurs, la subvention de l’Inde ne s’élève qu’à environ Rs 770 crore. Le gouvernement accorde des subventions sur des articles comme le carburant et les bateaux.

La 12e Conférence ministérielle aura lieu du 30 novembre au 3 décembre 2021 à Genève, en Suisse.

Le secteur fournit des moyens de subsistance à environ 16 millions de pêcheurs et pisciculteurs indiens au niveau primaire et environ le double du nombre le long de la chaîne de valeur.

Les négociations de l’OMC sur les subventions à la pêche ont été lancées en 2001 à Doha, avec pour mandat de clarifier et d’améliorer les disciplines existantes de l’OMC sur les subventions à la pêche.