Des prétendants de deux pays familiers font la queue pour l’homme oublié des Wolves

L’attaquant des Wolves Patrick Cutrone suscite l’intérêt des clubs espagnols et italiens après des périodes de prêt dans les deux pays, selon des informations.

Cutrone a rejoint les Wolves de Milan en 2019 dans ce qui semblait être une décision passionnante à l’époque. L’attaquant avait montré un certain potentiel avec les géants de la Serie A, mais avait du mal à reproduire une telle forme après avoir déménagé en Angleterre. Il n’a duré que six mois avant de partir en prêt pour la Fiorentina.

Cutrone était censé passer 18 mois à Florence, mais même ce sort n’a pas été particulièrement réussi. Le prêt a été écourté en janvier, provoquant son retour aux Wolves six mois plus tôt que prévu. Il a fait quelques apparitions avant de repartir en prêt, cette fois à Valence.

Il n’a pas réussi à marquer lors de son passage en Espagne et est maintenant à la croisée des chemins de sa carrière. De retour aux Wolves pour la pré-saison, il semble plus probable qu’il reparte que de rester.

Selon Sky Sports, Cutrone est en demande dans chacun des deux pays dans lesquels il a déjà subi des périodes de prêt. Le rapport affirme que Villarreal veut le ramener en Liga, tandis que la Sampdoria espère le ramener dans son Italie natale.

Cutrone a marqué pour les Wolves lors de leur dernier match de pré-saison, mais les signes indiquent actuellement une sortie.

Il n’a réussi à marquer que trois buts en 28 matches de compétition pour le club. On ne sait pas encore où il s’inscrit dans les plans du nouveau patron Bruno Lage.

A seulement 23 ans, le potentiel est toujours là, mais cela faisait longtemps que personne n’avait eu l’air de le débloquer.

Les options d’avant-centre actuelles disponibles pour les Wolves, en plus de Cutrone, sont le retour du talisman Raul Jimenez et la signature record Fabio Silva. Comme Cutrone, Rafa Mir est également revenu d’une période de prêt mais fait face à un avenir incertain.

Au milieu des doutes sur le type de forme que Jimenez trouvera après une longue période d’inactivité et si Silva commencera à rembourser sa foi, les Wolves ont été liés à d’autres attaquants.

L’agent fait exploser les rumeurs de Braithwaite aux loups

Par exemple, il y a eu récemment des rapports sur un déménagement pour Martin Braithwaite de Barcelone.

Cependant, l’agent de l’attaquant danois, Hasan Cetinkaya, récemment frappé à une telle spéculation.

“Tout est de la merde, toutes ces histoires sont fausses”, a déclaré Cetinkaya en réponse aux rumeurs selon lesquelles Jorge Mendes pourrait pousser Braithwaite aux loups.

« Jorge Mendes n’a rien à voir avec Martin Braithwaite. Jorge Mendes n’a aucun joueur à Barcelone. Il peut se concentrer sur les Wolves, mais je m’occupe de mes joueurs à Barcelone.

« Martin Braithwaite joue pour le plus grand club du monde et travaille avec l’un des entraîneurs les plus importants au monde.

« Depuis le premier jour jusqu’à maintenant, il a dépassé les attentes en termes de temps de jeu et de bien-être au club, et il est très heureux.

“Il était l’un des meilleurs joueurs du Championnat d’Europe avec des statistiques incroyables, et il continuera avec Barcelone.”

